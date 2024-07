Genoa, Gila fa impazzire i giardinieri: disegnato un campo speciale 

DAL RITIRO DI MOENA

Un'immagine curiosa arriva direttamente dal ritiro del Grifone, dove Gilardino ha fatto delle richieste specifiche ai giardinieri del centro sportivo

© sportmediaset Alberto Gilardino sorprende tutti. È diventata virale nelle ultime ore una foto pubblicata da Il Secolo XIX sull'organizzazione del campo di allenamento del Genoa nel ritiro di Moena. Diagonali, quadrati, sezioni grandi e piccole: così il Grifone si sta preparando per la seconda stagione consecutiva in Serie A. "Di solito ci mettiamo mezz'ora per tracciare le linee, stavolta ci abbiamo messo tre ore", hanno dichiarato i giardinieri del centro sportivo.

© Il Secolo XIX

Linee che ogni giorno vengono cancellate e ridisegnate su ordine di Gilardino e del suo staff. All'interno dei quadrati e dei rettangoli che dividono il campo, la grande novità è rappresentata dalle diagonali, richiesta specifica dell'allenatore rossoblu: un aiuto nelle esercitazioni della fase difensiva per migliorare nelle chiusure in diagonale. Un metodo innovativo che Gilardino sta sperimentando in ritiro.

BADELJ RICORDA ASTORI

Milan Badelj, capitano rossoblu, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport nel corso della quale ha voluto ricordare Davide Astori, compagno di squadra ai tempi della Fiorentina, scomparso nel marzo del 2018, con il quale ha trascorso molte estate in ritiro proprio a Moena. Una situazione non facile per il croato: "Non è facile per me tornare in questi luoghi. Ogni posto mi ricorda Davide, soprattutto il fiume. L'anno scorso non ci andai proprio perché non riuscivo a ripercorrere quei giorni senza di lui. Non passa giorno in cui non pensi a Davide, è sempre nella mia testa e nel mio cuore".