Serie A, Genoa-Udinese 1-0: decisivo il bolide di Zanoli dopo le parate di Leali

• Dal suo primo gol in Serie A (19 marzo 2023), Alessandro Zanoli è il difensore che ha segnato più gol al Ferraris in Serie A: tre (due con la Sampdoria e uno con il Genoa).

• Terza vittoria consecutiva del Genoa in Serie A contro l’Udinese: si tratta della seconda volta che il Grifone registra almeno tre successi consecutivi contro i friulani nella competizione; la prima nel periodo tra aprile 1993 e febbraio 2008 (cinque in quel caso).

• Terzo gol in Serie A per Alessandro Zanoli, che non trovava la rete nel massimo campionato dal 15 maggio 2023 con la Sampdoria, sempre a Marassi, contro l'Empoli.

• Maduka Okoye ha registrato sei parate contro il Genoa e in Serie A ha fatto meglio solo in un’altra occasione (nove a gennaio 2024 vs Atalanta).

• Il Genoa ha trovato il gol per la settima partita casalinga consecutiva in Serie A e non fa registrare una striscia più lunga di gare interne di fila a segno, in un singolo campionato, dal periodo tra novembre 2020 e maggio 2021 (17 in quel caso).

• Il Genoa è imbattuto in casa in Serie A da sei partite (5V, 1N) e non fa registrare una striscia più lunga di gare interne consecutive senza sconfitta nel massimo campionato dal periodo tra ottobre 2023 e gennaio 2024 (sette – 3V, 4N).

• 50ª presenza in Serie A per Martín Payero (tutte con l’Udinese).

• Il Genoa ha tentato sette tiri nello specchio contro l’Udinese e in questa Serie A ha fatto meglio solo in un’altra occasione (otto vs Roma a settembre 2024).

• L'Udinese ha tentato un tiro nel corso del primo tempo contro il Genoa e in questa Serie A non ha mai fatto peggio in una prima frazione.

• L'Udinese è scesa in campo con una formazione dall'età media pari a 25 anni e 362 giorni e nel campionato in corso solo in un'occasione Runjaic ha schierato un XI titolare più 'giovane': a gennaio 2025 contro la Roma (25 anni e 270 giorni).