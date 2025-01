Genoa: Vieira sorride, recuperano in quattro

Archiviato il giovedì di riposo il Genoa di Patrick Vieira è tornato ad allenarsi al Signorini questa mattina e per il tecnico francese sono arrivate buone notizie. Quattro tra i giocatori indisponibili si sono allenati con il gruppo e potrebbero essere convocati per la gara di lunedì con il Monza al Ferraris. Ekuban, Vitinha, Norton-Cuffy e Badelj, tutti alle prese con noie muscolari, si sono infatti regolarmente allenati con i compagni mentre rimangono indisponibili Ahanor, Malinovskyi e quasi certamente Bani, che è comunque in ripresa. La scelta sull'eventuale convocazione e seguente utilizzo dei quattro rientrati dai box cadrà sul tecnico che spesso preferisce attendere comunque un'altra settimana di allenamenti prima di rivederli in campo anche per non rischiare ricadute. Ad avvantaggiare Vieira in questo caso il lungo arco temporale intercorso tra la sfida con la Roma, il 17 gennaio, e quella con il Monza di lunedì 27. Verso la prima convocazione anche i due acquisti del mercato di gennaio, il difensore danese Otoa e l'ala sinistra offensiva ivoriana Cornet. Saluta definitivamente invece Filippo Melegoni che è passato alla Carrarese in serie B. La sua partenza si aggiunge a quelle di Gollini, andato alla Roma dopo essere rientrato all'Atalanta dopo il prestito al Genoa, di Vogliacco, Accornero ed Ankeye. I tifosi della Gradinata Nord hanno infine annunciato con un comunicato che non parteciperanno alla trasferta di Firenze in quanto per i lavori in corso al Franchi la ridotta capienza del settore ospiti non permetterebbe a tutti di essere presenti.