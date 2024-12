Genoa, Vieira: "Fatto bella gara, fuori casa siamo più tranquilli"

"Venire a San Siro è sempre difficile, ma credo che stasera abbiamo fatto una bella partita. A livello offensivo potevamo fare meglio, ma era importante difendere tutti insieme e l'abbiamo fatto": lo dice Patrick Vieira dopo il pareggio del suo Genoa a San Siro. "Si vede che giochiamo fuori casa con più tranquillità, ma è importante per noi vincere in casa. Abbiamo una partita importante in casa col Napoli - racconta a Dazn -, stiamo bene e siamo cresciuti. Giochiamo con personalità, come abbiamo fatto nel secondo tempo. Vogliamo creare di più, ma siamo vicini a vincere anche in casa".