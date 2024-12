Genoa, Vieira: "Col Milan pari meritato, il Napoli gioca per vincere lo scudetto"

Conferenza stampa per Patrick Vieira in vista della sfida contro il Napoli. Si parte dal cambio di proprietà: "È una giornata importante per la società. Questo porterà stabilità ed è una cosa molto positiva per tutti i tifosi del Genoa e per chi lavora in società - ha spiegato l'allenatore del Genoa - La garanzia è di avere il direttore e Blazquez che restano in società. La stabilità è una cosa importante per la società. Questo non cambierà il futuro".