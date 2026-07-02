Genoa, fissate due amichevoli in Inghilterra contro Leicester e Bournemouth

02 Lug 2026 - 20:26
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Due amichevoli di lusso per il Genoa di Daniele De Rossi che dopo il ritiro a Moena per la prima parte della preparazione estiva raggiungerà l'Inghilterra per un tour di 4 giorni che vedrà i rossoblù sfidare prima il Leicester e poi il Bournemouth.

La sfida con le Foxes, che dieci anni fa vincevano la Premier League con Ranieri allenatore e ora sono retrocessi in League One, la terza serie inglese, si giocherà sabato 1 agosto con fischio d'inizio alle 20:30 ora italiana.

Martedì 4 invece test molto più impegnativo quello con le "Cherries" che militano in Premier League e che l'anno prossimo giocheranno l'Europa League. La gara si giocherà a porte chiuse all'interno del centro sportivo del club inglese.

Genoa che durante i 4 giorni oltremanica farà base al St. George's Park national Center, di fatto il centro nazionale della federazione inglese situato a Burton upon Trent. In precedenza i rossoblù saranno impegnati il 19 luglio contro il Trento a Moena, il 25, sempre al Benatti di Moena, contro il Vicenza.

Al rientro dall'Inghilterra ci sarà l'8 agosto la sfida al Ferraris per il trofeo Spagnolo contro il Deportivo La Coruna mentre il 16 agosto l'esordio in Coppa Italia sempre al Ferraris contro la vincente di Ascoli-Potenza. Tra la gara con il Depor e l'esordio in Coppa Italia è prevista un'amichevole in Francia ma deve essere ancora ufficializzata.

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