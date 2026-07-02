Genoa, fissate due amichevoli in Inghilterra contro Leicester e Bournemouth

Al rientro dall'Inghilterra ci sarà l'8 agosto la sfida al Ferraris per il trofeo Spagnolo contro il Deportivo La Coruna mentre il 16 agosto l'esordio in Coppa Italia sempre al Ferraris contro la vincente di Ascoli-Potenza. Tra la gara con il Depor e l'esordio in Coppa Italia è prevista un'amichevole in Francia ma deve essere ancora ufficializzata.