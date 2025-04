Genoa a Como senza Vieira, ma col recupero di qualche infortunato

Il Genoa sposta l'attenzione alla sfida di domenica con il Como per cercare di dimenticare la delusione della partita di ieri sera, persa 2-0 con la Lazio e segnata dalla espulsione di Otoa che ha sbilanciato subito la gara lasciando la squadra in dieci sullo 0-0. Pesa, per l'umore dei rossoblù, anche la squalifica per un turno data oggi a Vieira, che l'arbitro Ayroldi ha espulso a gara finita, negli spogliatoi, per una "frase irriguardosa". Col Como l'allenatore spera di recuperare qualche infortunato. Tra i sicuri assenti Miretti, che dovrà essere operato a una spalla. L'obiettivo dei liguri resta il decimo posto e a Como si cerca la vittoria per stare dietro al Torino, che ieri ha allungato battendo l'Udinese. In tutti i reparti potrebbe esserci spazio ancora per i giovani che ieri hanno ben figurato lottando alla pari con gli avversari nonostante la inferiorità numerica. Vieira li ha ringraziati tutti dopo avere visto come il Genoa sia stato in grado di tenere testa alla Lazio sul piano del gioco.