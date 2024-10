Galliani: "Maldini? Mai parlato con Marotta, poi sono milanista..."

"Maldini? Mai parlato con Marotta e con nessuno di lui, con il giocatore parlo tutti i giorni. Ma non ne ho mai parlato con nessuno". L'ad del Monza Adriano Galliani smentisce i rumors sull'interesse dell'Inter per l'attaccante figlio e nipote d'arte. "Non ci hanno mai fatto richieste, non esiste: non credo. Poi io sono milanista... Lasciatemi stare", ha detto arrivando in via Rosellini a Milano, sede della Lega calcio.