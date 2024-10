Serie A, il Monza si sblocca: 3-0 sul Verona nel segno di Dany Mota

LE STATISTICHE

Dany Mota è il 5° giocatore del Monza a segnare una doppietta in un match di Serie A, tra questi è solo il secondo straniero a riuscirci, dopo Milan Djuric lo scorso 4 maggio contro la Lazio.

Prima doppietta in Serie A per Dany Mota che non realizzava una marcatura multipla in campionato dal 30 aprile 2022 (doppietta vs Benevento in Serie B).

Dany Mota (in gol anche contro la Roma) ha trovato la rete in due partite consecutive di Serie A per la prima volta nel massimo campionato.

Il Monza ha segnato almeno tre gol in un match di Serie A per la prima volta dallo scorso 9 marzo (3-2 vs Genoa in quel caso).

Il Monza non vinceva in campionato dallo scorso 16 marzo (1-0 contro il Cagliari). In più, i brianzoli hanno vinto un match di Serie A con uno scarto di tre gol per la prima volta dall'8 ottobre 2023 (3-0 contro la Salernitana).

Primo gol segnato in questa Serie A dal Monza nel corso dei primi 15 minuti di partita.

Dany Mota ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite giocate in Serie A, tante reti quante quelle realizzate nelle precedenti 39 gare nel massimo campionato.

Gianluca Caprari, autore dell'assist per Dany Mota, è tornato a partecipare a una rete in Serie A per la prima volta dal 7 maggio 2023: in gol contro il Torino (con la maglia del Monza).

L’Hellas Verona (3V, 5P nel 2024/25) non ha pareggiato alcuna delle prime otto partite stagionali di Serie A solo per la terza volta, dopo il 1975/76 e il 1991/92.

L'Hellas Verona (nove conclusioni) non tentava più tiri nel corso di un primo tempo in Serie A, senza trovare la via del gol, dal 17 dicembre 2023 (13 vs Fiorentina).