Gabigol si presenta al Santos e tifosi lo minacciano

Presentazione con minacce in diretta: Gabriel Barbosa, detto 'Gabigol', e' tornato al Santos, club col quale ha vinto due scudetti paulisti, ma sul palco i microfoni hanno registrato le minacce esplicite di alcuni capotifosi della curva che nel salutarlo hanno lanciato un messaggio pesante: "Ci devi qualcosa, sai come vanno qui le cose..", le parole di uno dei tre capotifosi saliti sul palco della conferenza a salutare il giocatore, secondo quanto ricostruito Marca. Gli ultras avrebbero aggiunto che "molti" della tifoseria non volevano il 29enne centravanti, in passato una stagione all'Inter (2016-17) e ora tornato al Santos per giocare al fianco di Neymar: "ora vogliamo i gol", le parole degli ultras. "Neymar è il mio idolo e un amico; ho giocato con lui in nazionale e siamo sempre stati molto felici dentro e fuori dal campo . Vogliamo aiutare Neymar perché abbiamo bisogno di lui ai Mondiali", ha detto l'attaccante, in prestito dal Cruzeiro fino alla fine dell'anno.