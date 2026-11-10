Fullkrug svela: "Vi racconto perché al Milan non ha funzionato"

Tornato in nazionale, Nicklas Fullkrug sta vivendo un periodo d'oro in Bundesliga col Werder Brema. Autore di 12 gol in questo primo scorcio di stagione, il bomber classe 1993 sta vivendo una seconda giovinezza. "In Inghilterra e in Italia (al Milan, ndr), non avevo la condizione fisica necessaria. Al Werder Brema, lo staff medico ha lavorato con me per definire un percorso che mi permettesse di partecipare a ogni allenamento e di mantenere un ritmo alto. Inoltre, lo stile di gioco è studiato appositamente per me: i miei compagni mi cercano sempre".