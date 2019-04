Pazzesco Frosinone: rigore al 103esimo di Ciofani, Parma ko Finale di partita paradossale: il Var impiega quasi 10 minuti per decidere sul penalty per i padroni di casa Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



03/04/2019

Il Frosinone trova il primo successo casalingo del suo campionato superando il Parma per 3-2 al termine di una partita con tante emozioni. Decide il calcio di rigore realizzato da Ciofani al 103’ dopo quasi 10 minuti di attesa per il controllo del VAR su un possibile fuorigioco. In precedenza a segno Pinamonti e Valzania, ripresi da Barillà e dal rigore di Ceravolo. Il Frosinone con questi tre punti non abbandona le speranze di salvezza.

LA PARTITA Servono 105 minuti di gioco e un rigore segnato al 103’ da Daniel Ciofani dopo 10 lunghi minuti di attesa al Frosinone per trovare la prima gioia del campionato davanti ai tifosi dello Stirpe. Contro il Parma finisce 3-2 dopo una partita che si caratterizza per un incredibile finale: calcio di rigore concesso al Frosinone al 94’, ma battuto solo al 103’ dopo un lunghissimo controllo del VAR per un possibile fuorigioco prima del contatto falloso di Gobbi su Paganini. I padroni di casa sono più reattivi della squadra di D’Aversa in avvio e passano al 12’: mezzo rimpallo sulla sinistra, Valzania recupera e mette in mezzo, il pallone passa e Pinamonti con un bel tocco d’esterno batte Sepe. Quinto gol in campionato per l’attaccante di proprietà dell’Inter. Poco dopo Ciano va vicino al raddoppio direttamente da calcio di punizione, il Parma sembra innocuo e invece alla prima discesa offensiva pareggia. Al 18’ cross di Siligardi respinto, calcia Gagliolo da fuori area e Barillà devia in maniera casuale in porta con un gluteo. In un primo momento viene segnalato fuorigioco e la rete è annullata, ma il VAR controlla e convalida il tutto. Partita che diventa più fisica e spezzettata, ma il Frosinone continua a volere più del Parma il nuovo vantaggio e al 46’ viene premiato. Prima Pinamonti colpisce al volo una spettacolare traversa, l’azione continua e Valzania la mette sul palo lontano, forte e precisa, imprendibile per Sepe.



Nella ripresa si parte con la follia di Sammarco su Siligardi che spalle alle porta viene travolto in area al 58’: calcio di rigore per il Parma, segna Ceravolo entrato da pochi minuti. L’ingresso del centravanti e il passaggio al 3-4-3 aiutano il Parma a stare meglio in campo, il Frosinone accusa la seconda rimonta di serata e anche le energie fisiche iniziano a calare. Sprocati ci prova sul primo palo, ma è attento Sportiello, poi Ceravolo riparte da calcio d’angolo e serve Barillà, controllo e tocco soffice a superare Sportiello, con Brighenti che salva e mette in angolo. I 3 minuti di recupero diventano 15, tutta colpa dell’estenuante attesa per la conferma del calcio di rigore per il Frosinone. Daniel Ciofani però è implacabile, palla all’angolo e prima vittoria casalinga per il Frosinone. La salvezza resta molto complicata, ma se non altro c’è ancora qualche motivo per crederci.

LE PAGELLE Pinamonti 6,5 – Il ragazzo di proprietà dell’Inter fa un gol da attaccante che sente la porta, prende la traversa con una grande giocata individuale e cerca spesso il dialogo con Trotta. Utile e decisivo in zona gol, difficile fare meglio.



Valzania 6,5 – Nel primo tempo fa quello che vuole dalla sua parte, il Parma non sa mai con chi prenderlo e allora lui spedisce il pallone alle spalle di Sepe, mettendoci anche una buona dose di stile. Nella ripresa cala fisicamente alla distanza, ma non rinuncia mai a provarci.



Ciofani 7 – Calciare un rigore non è mai semplice, se si aggiungono 10 minuti di attesa fino al 103’ e la possibilità di far vincere la propria squadra per la prima volta in casa in tutto il campionato continuando a sognare la salvezza, si capisce tutta la personalità di questo simbolo del Frosinone.



Ceravolo 6,5 – Entra lui in mezzo all’attacco e la partita del Parma cambia. Più conoscenza del ruolo, più giocate e movimenti per favorire e aiutare i compagni. Segna anche su rigore, in attesa del rientro di Inglese forse per D’Aversa sarebbe meglio affidarsi a lui in avanti.



Barillà 6 – Mezzala o esterno a tutta fascia per esigenze della squadra, corre fino a quando il campo finisce, anche se non sempre con qualità. Il gol è di fortuna (in senso fisico e letterale), nella ripresa sfiora la doppietta con un tocco morbido dopo 60 metri di scatto, guarda caso.



Gobbi 5 – Tutta l’esperienza dell’ex Fiorentina e Chievo non gli permette di evitare il contatto che provoca il rigore decisivo. Vero che gli occhi sono sempre sul pallone, ma andare così vicino a un avversario che non guarda la porta dentro la tua area è sempre un rischio che si può pagare a caro prezzo.

IL TABELLINO FROSINONE-PARMA 3-2

Frosinone (3-4-1-2): Sportiello 6; Brighenti 6, Salamon 5,5, Capuano 6; Paganini 6, Sammarco 5 (26' s.t. Maiello 5,5), Valzania 6,5 (34' s.t. Chibsah 6), Beghetto 6; Ciano 6; Trotta 6 (38' s.t. Ciofani 7), Pinamonti 6,5. A disp: Bardi, Ghiglione, Molinaro, Simic, Goldaniga, Zampano, Dionisi, Cassata, Krajnc. All. Baroni 5,5.

Parma (4-3-3): Sepe 6; Gazzola 5,5 (33' s.t. Bastoni 5,5), Iacoponi 5,5, Sierralta 5, Gagliolo 5,5; Kucka 6, Scozzarella 5 (20' s.t. Gobbi 5), Barillà 6; Sprocati 5,5, Schiappacasse 5 (6' s.t. Ceravolo 6,5), Siligardi 6. A disp: Frattali, Brazao, Dimarco, Stulac, Diakhate, Machin, Rigoni, Dezi. All. D'Aversa 5,5.

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 12' Pinamonti (F), 18' Barillà (P), 46' Valzania (F), 13' s.t. Ceravolo (P), 58' s.t. Ciofani (F).

Ammoniti: Brighenti, Valzania e Capuano (F); Sierralta, Gazzola, Ceravolo e Gobbi (P).

LE STATISTICHE -Il Frosinone ha vinto la prima partita in casa di questo campionato (5N, 9P).

-Il successo contro il Parma ha interrotto per il Frosinone una serie di cinque sconfitte e un pareggio in Serie A.

-Terza sconfitta consecutiva per il Parma in campionato; inoltre in cinque delle ultime sei sfide di Serie A gli emiliani hanno subito almeno tre gol (ben 17 nel parziale).

-Nelle ultime sei trasferte di Serie A il Parma ha sia segnato che subito gol: 28 reti totali, per una media di 4,7 a partita.

-Il Parma è la squadra che ha incassato più gol (27) in Serie A nel corso del 2019.

-Andrea Pinamonti è il giocatore più giovane ad aver segnato almeno cinque gol in questa Serie A.

-Andrea Pinamonti e Luca Valzania non avevano mai segnato e fornito un assist in una singola partita di Serie A ;inoltre è la prima volta per il Frosinone in Serie A che due giocatori si siano scambiati un assist nello stesso match.

-Terzo gol in campionato per Antonino Barillà, il secondo di fila in trasferta nella Serie A in corso.

-Quello messo a segno da Daniel Ciofani al minuto 104 è stato il gol più ‘tardivo’ della Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05).

-Il Frosinone ha effettuato nel corso del primo tempo 14 tiri: record per la formazione ciociara nei primi 45' di gioco in questo campionato.

-Gli ultimi tre gol del Parma sono arrivati su azione, dopo che tutti i quattro precedenti erano nati su sviluppi di calcio da fermo.

-Secondo gol in campionato per Fabio Ceravolo, entrambi in trasferta, il primo nella sua carriera in Serie A dal dischetto.

-Tutti e tre i rigori per il Parma sono stati assegnati nel 2019: soltanto a Sampdoria (cinque) e a Roma (quattro) ne sono stati concessi finora di più nel periodo.

-Gara numero 100 di Marco Capuano in Serie A.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X