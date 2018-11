Il nuovo allenamento di Balotelli, pugni contro un albero

23/11/2018

"Mario non è ancora al meglio, si sta allenando per tornare in perfetta forma fisica" aveva dichiarato Roberto Mancini per spiegare l'esclusione di Balotelli dai convocati della Nazionale per le sfide con Portogallo e Usa e l'attaccante del Nizza conferma le parole del ct postando sul proprio profilo Instagram un video in cui è impegnato ad allenarsi prendendo a pugni un albero. "Riuscirò a romperlo?" chiede SuperMario ai propri fan, ma forse la domanda giusta da fare è: cosa ci fa un albero dentro casa Balotelli?