Bambini nascosti durante la folle invasione dei tifosi del Foggia: "Mi viene da piangere, che tristezza"

21 Apr 2026 - 12:15
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L'invasione violenta dei tifosi del Foggia in occasione della sfida in casa del Monopoli ha fatto il giro del web. I calciatori delle due squadre, come si può vedere dal video, sono scappati negli spogliatoi, mentre alcuni giovani raccattapalle si sono nascosti dietro i cartelloni pubblicitari. Una brutta immagine commentata anche da Vincenzo Laneve, assessore allo Sport di Monopoli e responsabile del settore giovanile non agonistico. "Vedere i miei ragazzi ieri nascondersi insieme ai giocatori del Foggia mi viene da piangere....I miei ragazzi erano lì per fare i raccattapalle .....che tristezza" il commento più che condivisibile di Laneve.

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