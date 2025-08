Il Genoa sul caso Zangrillo: "Applicate le procedure corrette"

Dopo le notizie diffuse dai media locali in merito al presunto abbonamento negato all'ex presidente del club Alberto Zangrillo, il Genoa ha fornito la sua versione con un comunicato ufficiale. "In merito alle notizie e alle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa nella serata di ieri e in data odierna circa presunti dinieghi o irregolarità legati al rilascio dei titoli di accesso agli eventi stagionali, il Genoa CFC conferma di aver sempre applicato le corrette procedure secondo le vigenti normative - si legge nella nota -. La società pertanto diffida chiunque dal divulgare informazioni prive di fondamento riservandosi di agire a tutela della propria immagine".