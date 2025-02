Zaniolo alla Fiorentina: accordo raggiunto, sarà presto in città. Visite per Ndour, non si molla Fagioli

Nicolò Zaniolo cambia ancora e lascia l'Atalanta dopo appena mezza stagione. Con sei mesi di ritardo il 25enne sposa il progetto della Fiorentina che lo aveva cercato con insistenza anche in estate: i viola hanno chiuso in mattinata l'accordo con il Galatasaray. I turchi hanno accettato di cederlo nuovamente in prestito con obbligo di riscatto fissato a quota 15,5 milioni di euro. Obbligo legato al numero di presenze del fantasista con la maglia viola. Il 25enne esattamente, dovrà disputare il 60% delle partite in calendario. In scorso lo scambio di documenti: nelle prossime ore Zaniolo arriverà in città.