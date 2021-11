Vlahovic: "Speciale battere il Milan, Ibra è il mio idolo ma non mi sento il suo erede"

L'INTERVISTA

L'attaccante della Fiorentina: "Il match contro i rossoneri è stato da sogno, ma devo crescere ancora molto"

In Serie A è l'uomo del momento e non solo per la doppietta con cui ha fermato il Milan nell'ultimo turno. Dusan Vlahovic è il capocannoniere del campionato e anche se il suo futuro sarà lontano dalla Fiorentina, il rendimento è costantemente in crescita. "La partita contro il Milan è stata da sogno ma fa già parte del passato" ha raccontato in patria, soffermandosi sul suo idolo Ibrahimovic: "Non mi sento il suo erede, devo lavorare ancora molto per avvicinarmi al suo livello ma ogni partita contro il Milan e Zlatan per me è speciale".

Proprio con lo svedese del Milan, Vlahovic si è fermato a parlare dopo il successo in campionato: "Sono andato negli spogliatoi e abbiamo scambiato due parole, poi abbiamo fatto una foto - ha raccontato Vlahovic a Telegraf.rs -. Lì mi ha detto che devo continuare così e non mollare, poi mi ha firmato la maglia nella nostra lingua. Mi ha emozionato".

Vlahovic, che sarà l'uomo mercato probabilmente già da gennaio visto il mancato rinnovo con la Fiorentina, non si sente però l'erede del suo idolo: "Ibra è un grande campione. Giocare contro il Milan e contro di lui per me è sempre speciale, ma penso che ognuno debba fare il proprio percorso e non mi sento l'erede di nessuno. So che devo lavorare ancora molto su me stesso per migliorare e ottenere risultati migliori".

Diverso il retroscena raccontato sull'incontro con Cristiano Ronaldo: "Mio padre mi ha sempre insegnato che a prescindere dal risultato, vittoria o sconfitta, a fine gara si dà la mano a tutti e all'arbitro. Dopo la vittoria in Portogallo sono andato da lui, ma ovviamente era deluso e arrabbiato e mi ha ricordato che il gol a Belgrado era da convalidare. Gli ho augurato buona fortuna per i playoff, che il Portogallo passerà perché hanno il giocatore più forte del mondo".