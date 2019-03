Un anno senza Astori: messa a San Pellegrino Terme, la Fiorentina sulla sua tomba

04/03/2019

Un anno senza Davide Astori, morto tragicamente il 4 marzo 2018 in un albergo di Udine dove la Fiorentina era in ritiro. A San Pellegrino Terme, dove è sepolto, è il giorno della messa in suo ricordo. Oltre 300 persone in chiesa a stringere in un abbraccio i genitori di Davide, Anna e Renato e i fratelli Marco e Bruno. Assente la compagna Francesca, rimasta a casa con la piccola Vittoria. Presente tutta la Fiorentina con giocatori e dirigenti, una delegazione del Cagliari con il presidente Giulini, il dirigente Daniele Conti e Cossu, gli ex viola Badelj e Saponara, Antonelli dell'Empoli. Volti tristi e tanta commozione.