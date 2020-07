Serie A, Parma-Fiorentina 1-2, vittoria di rigore per i viola (che però perdono Ribery)

PARMA-FIORENTINA 1-2

La Fiorentina trova la prima vittoria dalla ripresa del campionato battendo per 2-1 il Parma al ‘Tardini’. Tutte le reti arrivano su rigore: Pulgar segna per i viola al 19’ e al 31’, Kucka accorcia le distanze al 50’. I gigliati festeggiano i tre punti ma devono fare i conti con l’infortunio di Ribery: il francese cade male sulla caviglia destra ed è costretto ad uscire dal campo. Le sue condizioni sono da verificare.

LA PARTITA

Finalmente la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo, dopo una ripresa di campionato caratterizzata da un pareggio contro il Brescia e dalle sconfitte con Lazio e Sassuolo. La festa per i tre punti, però, è rovinata in parte dall’infortunio occorso a Ribery a metà del secondo tempo. Da valutare le condizioni del francese, che esce dal campo dopo essere ricaduto male sulla caviglia destra operata a dicembre. Fino ad allora Ribery si era comportato discretamente, soprattutto in un primo tempo in cui i viola vanno a segno due volte, con entrambe le reti segnate da Pulgar su rigore. La prima trasformazione arriva al 19’, dopo che l’arbitro punisce un fallo in area di Gagliolo su Venuti. La seconda arriva al 31’, quando ad essere punito è Darmian, per un fallo di mano.



Nella ripresa i ducali si riavvicinano con un altro tiro dal dischetto: German Pezzella colpisce Kucka in area con il braccio durante il salto, ed è lo stesso ex milanista a non sbagliare dagli undici metri. Il Parma ci prova fino alla fine, ma l’attacco non dimostra lo smalto delle ultime uscite e in più un ottimo Terracciano è bravo a disinnescare, nel finale, due conclusioni pericolose di Cornelius e Sprocati, quest'ultima a pochissimi secondi dal triplice fischio. La vittoria consente alla Fiorentina, tredicesima, di allontanarsi dalla zona bollente: sono 9 i punti di vantaggio sul Lecce terz'ultimo. Il Parma, alla terza sconfitta di fila, resta dodicesimo a 39 punti ed è ormai sempre più lontano dalla zona Europa.



IL TABELLINO

PARMA-FIORENTINA 1-2

Parma (4-3-3): Sepe 6,5; Darmian 6, Iacoponi 6,5, Bruno Alves 6, Gagliolo 5 (dal 29’ st Giu. Pezzella 6,5); Kucka 6,5, Brugman 6 (dal 29’ st Grassi sv), Kurtic 5,5; Kulusevski 5 (dal 37’ st Siligardi sv), Gervinho 5 (dal 40’ st Sprocati 6), Karamoh 5,5 (dal 1’ st Cornelius 5,5). A disp.: Colombi, Dermaku, Regini, Laurini, Barillà, Caprari, Scozzarella. All.: D’Aversa 5,5

Fiorentina (3-5-2): Terracciano 6,5; Milenkovic 6,5, Ge. Pezzella 6, Igor 6; Venuti 6,5 (dal 1’ st Lirola 6), Benassi 5,5 (dal 49’ Castrovilli 6), Pulgar 7, Duncan 6,5, Dalbert 6 (dal 41’ st Sottil sv); Ribery 6 (dal 21’ st Chiesa 6), Cutrone 5,5 (dal 41’ st Ceccherini sv). A disp.: Dragowski, Badelj, Kouame, Ghezzal, Agudelo, Caceres, Terzic. All.: Iachini 6,5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 19’ rig., 31’ rig. Pulgar (F), 5’ st rig. Kucka (P)

Ammoniti: Venuti (F), Brugman (P), Kulusevski (P), Kucka (P), Pezzella (F), Igor (F), Milenkovic (F), Cutrone (F), Kurtic (P), Sottil (F)

LE STATISTICHE

Il Parma ha perso quattro gare consecutive in Serie A, eguagliando così il proprio record negativo nel massimo campionato registrato anche nel 2006, 2014 e 2019

Il Parma ha perso tre gare di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2019.

La Fiorentina è tornata alla vittoria, dopo che nelle precedenti cinque partite di campionato aveva raccolto soltanto tre punti, frutto di altrettanti pareggi.

Erick Pulgar ha segnato tutti i sei rigori calciati in questo campionato.

Tutti i sei gol segnati da Erick Pulgar in questa Serie A sono arrivati dal dischetto.

Erick Pulgar ha trasformato tutti gli ultimi 11 penalty calciati nel massimo torneo italiano, sui 12 totali: fa eccezione quello sbagliato nel gennaio 2018, contro il Bologna.

Prima di Erick Pulgar, l’ultimo giocatore della Fiorentina a realizzare una doppietta su rigore in una partita di Serie A era stato Stevan Jovetic, nel febbraio 2012, contro l’Udinese.

Erick Pulgar ha partecipato a quattro (tre reti, un assist) degli ultimi sei gol della Fiorentina in campionato: tanti quanti nei precedenti 29 della Viola.

La Fiorentina non segnava due gol su rigore nella stessa partita di campionato dallo scorso febbraio, contro la Sampdoria.

Dalla ripresa del campionato dopo il lockdown, il Parma è la squadra che si è vista fischiare contro più calci di rigore (sei).

Da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2005/06) il Parma non ha mai subito due gol su rigore nei primi 45' di gioco di una partita di Serie A. Più in generale, l’ultima volta in cui i Ducali hanno incassato due reti dal dischetto in un match del massimo torneo risaliva a ottobre 2013 contro il Verona.

Con il gol messo a segno contro la Fiorentina, Juraj Kucka ha stabilito il record personale di gol (cinque) realizzati in una singola stagione di Serie A.

Secondo rigore trasformato in Serie A per Juraj Kucka, entrambi al Tardini: il primo contro la Sampdoria, nel maggio 2019.

Pietro Terracciano ha fatto il suo esordio in Serie A: il portiere classe ’90 non difendeva la porta della Fiorentina da marzo 2019, contro il Cagliari.

Riccardo Gagliolo ha tagliato il traguardo delle 100 partite da titolare con la maglia del Parma in tutte le competizioni.

Gervinho ha disputato la gara numero 50 da titolare con la maglia del Parma in tutte le competizioni.