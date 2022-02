Serie A, Giudice Sportivo: Fiorentina-Udinese va giocata

Fiorentina-Udinese, gara in programma lo scorso 6 gennaio e rinviata per Covid, si dovrà giocare: con un comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie A, il Giudice Sportivo ha reso noto che non verrà comminato il 3-0 a tavolino ai friulani, che non si erano presentati al Franchi perché bloccati dall'Asl per le diverse positività in squadra. Il dottor Mastrandrea ha infatti deliberato “di non applicare alla Soc. Udinese Calcio le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla medesima Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara medesima”.

Getty Images