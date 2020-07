Serie A, Fiorentina-Verona 1-1: Cutrone beffa all’ultimo l'Hellas  

FIORENTINA-VERONA 1-1

Nella 32esima giornata di Serie A, doccia fredda per l'Hellas Verona, che fa 1-1 sul campo della Fiorentina. La squadra di Juric si porta in vantaggio con Faraoni al 18', ma viene beffata da una Fiorentina che fatica ad entrare in partita, ma trova il pareggio con Cutrone al 96'. Per i gialloblu, reduci dal bel pareggio contro l'Inter, corsa all'Europa sempre più in salita: il successo continua a mancare dal 1° luglio contro il Parma.













































































































LA PARTITA

Dopo la bella gara di Verona contro l’Inter, l’Hellas vuole rifarsi. Ci prova contro la Fiorentina, che nello scorso turno ha pareggiato contro il Cagliari. Offensivo e veloce il gioco degli ospiti, con Veloso e Pessina spesso in avanti. Ma è Faraoni che sblocca il risultato al 18’: Amrabat serve perfettamente il romano, che scatta sul filo del fuorigioco e batte Dragowski con una mezza rovesciata. Si tratta del quarto centro per lui in questa stagione. I Viola accennano una reazione sul finale del primo tempo, ma l’Hellas è attenta in copertura e, anzi, crea ancora un’occasione da gol con Di Carmine, avvicinandosi al raddoppio. Silvestri non è mai impegnato dai Viola, mentre la squadra di Juric è in grado di mantenere un ottimo pressing per tutti i 45 minuti: più Verona che Fiorentina nella prima metà gara. Nella ripresa, i veneti non accennano a fermarsi. Al contrario, la Fiorentina fatica e ha una sola occasione per provare a recuperare: al 68’ Lirola crossa dalla destra e Silvestri esce a vuoto, ma Cutrone non riesce a colpire il pallone e a mettere in rete. Dopo questo guizzo, gli uomini di Iachini si spengono di nuovo e potrebbero subire il 2-0 all’81’, ma la rete di Stepinski è annullata per fuorigioco. Sembra fatta per gli scaligeri, ma nel recupero i padroni di casa si ritrovano: hanno tre tentativi e al 96’ Cutrone insacca l’1-1. Sospiro di sollievo per i Viola, doccia fredda per il Verona, che si allontana dall’Europa League.

IL TABELLINO

FIORENTINA-HELLAS VERONA 1-1

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski 6, Milenkovic 5.5, Pezzella 6, Igor 5, Lirola 6 (37’ st Vlahovic sv), Pulgar 5.5, Castrovilli 6, Dalbert 5.5, Sottil 5 (dal 1’ st Chiesa 6.5), Kouamé 5.5, Ribery 6 (dal 1’ st Cutrone 6.5). A disp.: Terracciano, Brancolini, Caceres, Venuti, Ceccherini, Terzic, Badelj, Beloko, Agudelo. All.: Iachini 5.5

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6, Rrahmani 6.5, Gunter 6, Kumbulla 6.5 (34’ st Empereur 6), Faraoni 7, Amrabat 7, Veloso 6.5, Dimarco 6 (24’ st Adjapong 5), Pessina 6.5 (13’ st Zaccagni 6), Lazovic 6 (13’ st Verre 6.5), Di Carmine 5.5 (24’ st Stepinski 5.5). A disp.: Berardi, Radunovic, Lovato, Lucas, Eysseric, Badu, Salcedo. All.: Juric 6

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 18’ Faraoni (V), 51’ st Cutrone (F)

Ammoniti: Pulgar (F), Igor (F), Milenkovic (F), Stepinski (V)

LE STATISTICHE

Il Verona non trova il successo da otto gare esterne in questo campionato (6N, 2P), striscia più lunga da maggio 2018 per i gialloblu.

La Fiorentina non trova i tre punti da sette partite casalinghe di Serie A (5N, 2P): la squadra di Iachini non ha mai segnato più di un gol nel parziale.

Il gol di Patrick Cutrone al 96º minuto (95:44) è il più tardivo segnato dalla Fiorentina in Serie A dalla rete di Jordan Veretout, contro l'Inter nel febbraio 2019.

Il gol di Cutrone è il secondo più tardivo subito dal Verona in questa Serie A dopo quello di Rogerio del Sassuolo a giugno.

Entrambi i gol segnati da Cutrone in questo campionato sono arrivati al Franchi.

12 dei 14 tiri della Fiorentina in questo incontro sono arrivati nel corso della ripresa.

Il Verona ha effettuato sette tiri in questo incontro, ha fatto peggio solo contro contro il Bologna ad agosto nel campionato in corso.

Solo Domenico Criscito (sette reti) ha segnato più gol di Davide Faraoni (quattro) fra i difensori italiani in questo campionato.

Faraoni ha preso parte a sette reti (quattro gol e tre assist) in questo campionato, tante partecipazioni quante in tutte le sue precedenti quattro stagioni in Serie A.

Sofyan Amrabat ha preso parte al suo primo gol in Serie A, alla sua 29ª presenza nella competizione.

Solo la Juventus (una rete) ha incassato meno gol del Verona (due) nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questo campionato.