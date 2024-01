Serie A, Fiorentina-Udinese 2-2: un rigore di Nzola salva la Viola

FIORENTINA-UDINESE 2-2

Al Franchi per i friulani a segno Lovric e Thauvin, per la squadra di Italiano a bersaglio anche Beltran

La Fiorentina inizia il girone di ritorno con un pareggio che muove la classifica. Dopo il passo falso del Bologna col Cagliari, nella 20.ma giornata di Serie A la squadra di Italiano incassa un pirotecnico 2-2 con l'Udinese e difende il quarto posto a quota 34. Al Franchi il primo tempo è tutto di marca friulana: Lovric (10') sblocca il match in contropiede, poi Terracciano è costretto agli straordinari su Lucca, Pereyra e Samardzic. Nella ripresa Beltran (56') pareggia di testa su assist di Faraoni, poi Thauvin (73') riporta avanti i bianconeri di destro e nel finale Nzola (87') rimette tutto in equilibrio dal dischetto. Nel recupero palo di Bonaventura.

LA PARTITA

Dopo la gara di Coppa Italia col Bologna, al Franchi Italiano torna alla difesa a quattro, mescola un po' le carte in mediana e con l'Udinese opta per i muscoli e il dinamismo di Mandragora e Duncan dietro al trio Ikoné-Bonaventura-Brekalo e Beltran. Scelte a cui Cioffi risponde piazzando Lovric, Walace e Samardzic a centrocampo con Pereyra a supporto di Lucca sulla trequarti ed Ebosele e Kamara sugli esterni. A ritmi bassi e poca precisione in costruzione in avvio la gara si gioca soprattutto sugli esterni. E l'inizio del match è tutto di studio con la Viola che prova a prendere in mano il possesso e i friulani che impostano la gara sulle ripartenze. Il primo squillo arriva da un colpo di testa di Walace su calcio d'angolo, poi l'Udinese dà una spallata alla gara con Lovric, bravo ad avviare e a chiudere un contropiede in tandem con Lucca dopo dieci minuti di gioco. Guizzo che gela il Franchi e costringe la Viola a riorganizzare le idee e a reagire. Corta e compatta, la squadra di Italiano si affida al possesso e alle sponde di Beltran per guadagnare metri. Il giropalla viola però è troppo lento e l'Udinese chiude bene le linee di passaggio e riparte attaccando lo spazio con tanti uomini. Servito da Ebosele, Lucca non si fa trovare pronto in area, poi testa i riflessi di Terracciano di destro. Parata che tiene la Fiorentina in partita e innesca il forcing friulano. In pressione e in fiducia, la squadra di Cioffi tiene bene il campo, spinge e chiude il primo tempo in attacco impegnando ancora Terracciano con Pereyra e due volte con Samardzic.

La ripresa si apre con l'ingresso in campo del nuovo arrivato Faraoni e di Arthur al posto di Kayode e Duncan. Ma è ancora l'Udinese a rendersi subito pericolosa con un destro di Pereyra murato da Faraoni dopo un tiro-cross di Ebosele. Più ordinata e precisa in fase di costruzione, la Viola prova ad alzare il baricentro e a manovrare in ampiezza con più ritmo. Dopo un'incursione centrale di Martinez Quarta, un traversone di Ikoné attraversa tutto lo specchio della porta, poi Okoye blocca un tentativo di Mandragora dal limite, Kristensen sbroglia una situazione complicata. Occasioni che aumentano la pressione dei padroni di casa e preparanoil terreno al pareggio firmato da Beltran di testa su perfetto assist di Faraoni. Incornata che rimette tutto in equilibrio e dà il via ai cambi anche nell'Udinese. Ehizibue, Thauvin e Success entrano al posto di Ebosele, Samardzic e Lucca. E i friulani vanno subito vicini al gol sugli sviluppi di una punizione calciata proprio dal francese e deviata da Terracciano sul palo in maniera fortuita. Campanello d'allarme che ridà fiducia agli ospiti. Sempre ordinata e tosta nei duelli, l'Udinese ringhia in mediana, riparte e va nuovamente a bersaglio con Thauvin, bravo a deviare in rete di destro dopo un grande inserimento di Lovric. Rete che annulla la reazione viola e accende il finale. Dopo il nuovo vantaggio dei friulani, infatti, i padroni di casa attaccano a testa bassa. Assalto che dà i suoi frutti all'87': Ferreira tocca di mano in area un tiro di Beltran e Nzola pareggia i conti dal dischetto. Rete che salva la Viola e trasforma il recupero in un assedio viola con l'ultimo tentativo di Bonaventura che si stampa sul palo. Fiorentina e Udinese si dividono la posta e muovono la classifica. Una per la zona Champions, l'altra per la salvezza.



LE PAGELLE

Duncan 5: patisce il dinamismo di Pereyra tra le linee e non riesce a dare protezione alla difesa. Italiano lo leva nell'intervallo

Beltran 6: nel primo tempo Perez lo marca stretto e non vede la porta. Alla prima palla buona in area nella ripresa va a bersaglio di testa con grande coordinazione

Bonaventura 5,5: Lovric, Walace e Samardzic hanno gamba, dominano e concedono pochissimo nei duelli. Non riesce a dare qualità alla manovra viola. Nel finale conclusione sfortunata e palo pieno

Terracciano 6,5: sul gol di Lovric può fare poco, poi nel primo tempo tiene la Viola in partita con almeno tre grandi interventi su Lucca, Pereyra e Samardzic. Nella ripresa è fortunato su una punizione di Thauvin, poi sul raddoppio friulano è incolpevole

Nzola 6,5: entra nel finale e firma il 2-2 dal dischetto con freddezza. Un gol pesante per la zona Champions e per ritrovare fiducia

Lovric 7,5: quantità, grinta e idee chiare in mediana. Lotta su ogni palla e verticalizza rapidamente. Sblocca la gara con un bel diagonale di sinistro dopo aver rubato palla al limite della sua area, poi nella ripresa serve un assist perfetto a Thauvin

Lucca 7: lavora bene al centro dell'attacco dando un punto di riferimento sicuro in verticale all'Udinese. Battaglia con Ranieri e Martinez Quarta facendo valere il fisico e anche la tecnica. Confeziona con Lovric il contropiede dell'1-0, poi impegna Terracciano. Gli manca solo il gol

Pereyra 6,5: lotta, corre e si sacrifica tra le linee schermando le linee di passaggio da dietro. Contrasta sulle seconde palle e appena ha spazio attacca la profondità, non sempre però è lucido e preciso nelle scelte. Nel primo tempo impegna Terracciano di sinistro

Thauvin 7: entra e si fa subito notare con una punizione che Terracciano devia in maniera fortuita sul palo, poi si fa trovare al posto giusto nel momento giusto da Lovric e firma il raddoppio



IL TABELLINO

FIORENTINA-UDINESE 2-2

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Kayode 5 (1' st Faraoni 6,5), Martinez Quarta 6,5, Ranieri 5,5 (43' st Milenkovic sv), Biraghi 6; Duncan 5 (1' st Arthur 6), Mandragora 5,5; Ikoné 5 (43' st Barak sv), Bonaventura 5,5, Brekalo 5 (31' st Nzola 6,5); Beltran 6.

A disp.: Martinelli, Vannucchi, Christensen, Mina, Parisi, M.Lopez, Infantino, Comuzzo, Amatucci, Sottil. All.: Italiano 5,5

Udinese (3-5-1-1): Okoye 5,5; Ferreira 5,5, Perez 6,5, Kristensen 6,5; Ebosele 6 (13' st Ehizibue 6), Lovric 7,5, Walace 6, Samardzic 6,5 (13' st Thauvin 7), Kamara 6 (50' st Tikvic sv); Pereyra 6,5; Lucca 7 (13' st Success 6).

A disp.: Silvestri, Padelli, Masina, Kabasele, Gianetti, Zemura, Zarraga, Camara, Payero, Davis, Brenner. All.: Cioffi 6,5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 10' Lovric (U), 11' st Beltran (F), 28' Thauvin (U), 42' st rig. Nzola (F)

Ammoniti: Ranieri (F); Kamara (U)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

L’Udinese non ha vinto alcuna delle prime due gare di un anno solare per la quarta volta consecutiva in Serie A.

Lucas Beltrán ha segnato quattro dei nove gol realizzati in totale dalla Fiorentina da dicembre in poi in Serie A.

Lucas Beltrán è soltanto uno dei quattro giocatori nati dal 2001 ad avere segnato almeno quattro gol da dicembre in avanti nei cinque maggiori campionati europei in corso, assieme a Michael Olise, Cole Palmer e Kamory Doumbia.

Entrambi i gol segnati da M'Bala Nzola con la Fiorentina sono arrivato al Franchi: il primo lo scorso 2 ottobre, contro il Cagliari.

M'Bala Nzola ha trasformato otto dei nove rigori calciati in Serie A, sei degli ultimi sette in gare interne.

Sandi Lovric ha preso parte a un gol per tre partite consecutive per la prima volta in 55 gare di Serie A.

Sandi Lovric ha ritrovato il gol alla 35ª conclusione dall’ultima con cui era andato in bersaglio in Serie A, lo scorso 4 maggio contro il Napoli.

Sandi Lovric ha preso parte a tre reti (un gol, due assist) nelle ultime tre sfide di Serie A, dopo che non aveva partecipato ad alcuna marcatura nelle precedenti 16 del massimo torneo.

Il gol firmato da Sandi Lovric al 10' di gioco è la prima rete segnata dall'Udinese nei primi 15 minuti di gara in questo campionato.

Per la prima volta in Serie A, Sandi Lovric ha sia segnato che fornito un assist nella stessa partita.

Tutte le quattro partecipazioni al gol (tre reti, un passaggio vincente) di Florian Thauvin in Serie A sono arrivate nelle ultime 10 sfide: non aveva preso parte ad alcuna marcatura in tutte le precedenti 24 gare del massimo campionato.

Prima partita per Marco Davide Faraoni con la maglia della Fiorentina: non giocava un match di Serie A dallo scorso novembre, col Verona, contro il Genoa.

Prima di Marco Davide Faraoni, l’ultimo giocatore italiano della Fiorentina ad avere fornito un assist alla sua prima partita in viola in Serie A era stato Gaetano Castrovilli, nell’agosto 2019, contro il Napoli.

Nove i gol di testa segnati dalla Fiorentina: soltanto Getafe e Bayern Monaco (11 entrambe) hanno fatto meglio con questo fondamentale nei cinque maggiori tornei in corso.

200 partite in Serie A per Nikola Milenkovic, tutte con la maglia della Fiorentina.