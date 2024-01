Serie A, Cagliari-Bologna 2-1: rimonta salvezza per Ranieri

CAGLIARI-BOLOGNA 2-1

I sardi, sotto dopo il gol di Orsolini, vincono grazie a Petagna e all'autorete di Calafiori: Verona rispedito a -1

Festa Cagliari: Ranieri batte il Bologna e torna a vincere dopo un mese

















































© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Colpo salvezza del Cagliari nella ventesima giornata di Serie A: all'Unipol Domus, i sardi battono 2-1 in rimonta il Bologna. Orsolini porta in vantaggio Thiago Motta al 24', ma Petagna pareggia dopo 7 minuti e, a metà ripresa, decide l'autorete di Calafiori (69'). La formazione di Ranieri torna fuori dalla zona retrocessione e rispedisce il Verona a -1, mentre i felsinei scivolano al sesto posto in attesa di Atalanta e Roma.

LA PARTITA

Una corsa salvezza costruita quasi interamente all'Unipol Domus: il Cagliari vince ancora in casa e, stavolta, batte 2-1 il Bologna, al terzo turno senza successi. Eppure, gli ospiti passano in vantaggio al 24': lancio di Posch, Orsolini controlla (con la palla che resta in campo per questione di centimetri) e in area piccola, da posizione angolatissima, batte Scuffet con un tocco sotto. Il vantaggio felsineo, però, dura appena 7 minuti, poi Petagna scappa sul filo del fuorigioco, salta Skorupski e deposita in rete a porta vuota per l'1-1 dei sardi.

Nella ripresa, Ranieri riparte con Azzi al posto di Augello, in netta difficoltà su Orsolini. A metà secondo tempo, ecco la rete che decide il match: sugli sviluppi di calcio d'angolo, il cross di Wieteska viene involontariamente deviato in porta da Calafiori, che realizza uno sfortunato autogol. Poco prima del 2-1, Motta inserisce Fabbian che poi impegna Scuffet nel finale e si rende pericoloso anche due volte di testa. Recupero pieno di apprensione, ma al fischio finale è tripudio sardo: il Cagliari sale a 18 punti e risponde al colpo del Verona, mentre il Bologna resta ancora senza successi. Considerando anche la Coppa Italia, sono quattro le partite senza vittorie. In attesa di Atalanta e Roma, Motta è sesto, ma potrebbe scivolare anche fuori dalla zona Europa in questa lotta punto su punto con protagoniste tante squadre.

LE PAGELLE

Augello 5 - In netta difficoltà su Orsolini e non solo in occasione del gol. Ranieri è costretto a cambiarlo all'intervallo.

Wieteska 6,5 - Causa l'autogol di Calafiori con il suo cross al centro in occasione del 2-1 dei sardi.

Petagna 7 - Fa reparto da solo e riesce anche a regalare il pareggio poco dopo lo 0-1, fondamentale dal punto di vista psicologico.

Calafiori 5 - L'autorete è anche sfortunata, ma arriva dopo una prestazione non eccellente.

Orsolini 6,5 - Trova un gran gol per tenuta fisica e qualità, continua a rendersi pericoloso sulla destra.

IL TABELLINO

CAGLIARI-BOLOGNA 2-1

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet 6,5; Zappa 6, Wieteska 6,5, Dossena 6, Augello 5 (1' st Azzi 6,5); Sulemana 6, Prati 6,5, Makoumbou 6 (48' st Deiola sv); Nandez 7 (37' st Di Pardo sv), Viola 6 (41' st Jankto sv); Petagna 7 (48' st Pavoletti sv). A disp.: Radunovic, Aresti, Goldaniga, Hatzidiakos, Capradossi, Obert, Pereiro, Desogus, Mutandwa, Vinciguerra. All.: Ranieri 7

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6,5, Lucumì 5,5, Calafiori 5, Kristiansen 5,5 (21' st Lykogiannis 6); Aebischer 5,5 (21' st Fabbian 6), Freuler 6; Orsolini 6,5, Ferguson 5,5, Urbanski 6; Van Hooijdonk 5 (33' st Moro 6). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, De Silvestri, Beukema. All.: Motta 5,5

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 24' Orsolini (B), 31' Petagna (C), 24' st aut. Calafiori (C)

Ammoniti: Posch (B), Nandez (C), Dossena (C), Calafiori (B), Wieteska (C)

LE STATISTICHE

- Da quando Opta raccoglie il dato sugli assist (2003/04), solo Marco Di Vaio (78 – frutto di 65 gol e 13 assist) ha preso parte attiva a più reti di Riccardo Orsolini tra i giocatori del Bologna in Serie A (67, 45+22).

- Dall’inizio della 10ª giornata, solo l’Inter (cinque) ha vinto più gare casalinghe del Cagliari in Serie A (quattro); in aggiunta, nessuna formazione ha realizzato più reti dei sardi davanti al proprio pubblico nel periodo nella competizione (11, al pari dell’Inter).

- Il Cagliari è rimasto imbattuto per sei gare casalinghe di fila in campionato (4V, 2N) per la prima volta dal periodo tra settembre e dicembre 2019 (sei, con Rolando Maran in panchina).

- Il Bologna ha perso tre delle ultime cinque trasferte in questo campionato (1V, 1N) per i felsinei tante sconfitte esterne quante raccolte nelle precedenti 16 nella competizione (6V, 7N).

- Solo contro Genoa (otto, 3+5) e Atalanta (sette, 6+1) Andrea Petagna ha preso parte attiva a più reti che contro il Bologna in Serie A (cinque – grazie a tre gol e due assist).

- Da quando ha esordito in Serie A (11 settembre 2022), solo Federico Dimarco (15), Carlos Augusto (12) e Giovanni Di Lorenzo (11) hanno preso parte attiva a più gol di Stefan Posch (nove, sei reti e tre assist) tra i difensori nel massimo campionato.

Solo Federico Dimarco (tre) e Riccardo Marchizza (tre) hanno fornito più assist in gare casalinghe di Alberto Dossena (due) tra i difensori in questo campionato.

- Il Bologna è la formazione che ha realizzato il maggior numero di reti nella parte centrale del primo tempo in questa Serie A (ovvero dal 16’ al 30’): sette.

- Stefan Posch ha tagliato oggi il traguardo delle 50 partite con la maglia del Bologna - considerando tutte le competizioni: 19 in questa stagione per l’austriaco (16 in Serie A e tre in Coppa Italia).