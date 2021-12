Serie A, Fiorentina-Sassuolo 2-2: Vlahovic da record, pari show al Franchi

FIORENTINA-SASSUOLO 2-2

Gara spettacolare e tante occasioni: il bomber serbo (33 gol nell'anno solare come il record di CR7) e Torreira rispondono alle reti di Scamacca e Frattesi

Pari show al Franchi. Nel lunch match della 18.ma giornata di Serie A tra la Fiorentina e il Sassuolo finisce 2-2 al termine di una gara con tante occasioni. Nel primo tempo la sblocca Scamacca (32'), poi Frattesi (37') raddoppia e Consigli difende il doppio vantaggio. Nella ripresa poi la Viola reagisce e pareggia i conti con Vlahovic (51' - 33 gol nell'anno solare come il record di CR7) e Torreira (61'). Espulso Biraghi (68'). Fiorentina-Sassuolo, pari show Getty Images

LA PARTITA

Quattro gol, tanto spettacolo e un punto a testa. Al Franchi Fiorentina e Sassuolo danno vita a una gara intensa, giocata a viso aperto, idee chiare e tanto coraggio. Un pareggio giusto, specchio esatto di una partita sostanzialmente a due facce. Nel primo tempo è il Sassuolo a interpretare meglio la gara sorprendendo la Viola con le imbicate. Nella ripresa è invece la Fiorentina a spingere e a rimettere in carreggiata il match alzando il ritmo e mostrando il meglio del repertorio sul piano del gioco e dell'intensità. Un 2-2 ricco di emozioni e con due bomber protagonisti. Da una parte è Scamacca a prendersi la scena, dall'altra invece è ancora l'implacabile Vlahovic, autore del 33.mo gol nell'anno solare come Ronaldo nel 2020.

Al Franchi Italiano conferma Gonzalez nel tridente con Callejon e Vlahovic e piazza Maleh in mediana accanto a Bonaventura e Torreira. Dionisi risponde invece dando fiducia a Berardi, Raspadori e Traorè alle spalle di Scamacca. A buon ritmo e con le squadre corte e compatte, la Viola prova subito ad approfittare di una leggerezza di Consigli, ma la rovesciata di Vlahovic finisce fuori. Ultra offensiva, la Fiorentina tiene altissima la linea difensiva e cerca la verticalità con insistenza. Il Sassuolo però non arretra e spinge con gli esterni offensivi. Pescato col contagiri da Scamacca, Raspadori impegna Terracciano di testa, poi la gara si sposta in mediana con le squadre che provano a imporre il proprio il gioco con grande intensità. Da una parte i neroverdi impostano il match sul palleggio di qualità nello stretto per innescare gli attaccanti. Dall'altra la Viola invece punta tutto sulla manovra avvolgente cercando gli inserimenti di Callejon e Odriozola a destra e quelli di Gonzalez e Biraghi a sinistra. Dopo un errore in chiusura di Chiriches, la difesa neroverde mura un sinistro a botta sicura di Gonzalez. Poi Terracciano esce su Berardi, Consigli ferma una ripartenza pericolosa di Torreira e Odriozola non trova la porta. Occasioni che accendono la gara e innescano un finale di primo tempo con continui capovolgimenti di fronte. Dopo una bella giocata di Kyriakopoulos, Frattesi spedisce alto di testa da buona posizione, poi serve a Scamacca la palla giusta per sbloccare la gara con un bel diagonale di destro. Gol che rompe l'equilibrio ed esalta le qualità del palleggio degli uomini di Dionisi. In vantaggio, il Sassuolo spinge e va ancora a bersaglio con Frattesi, bravo a concretizzare un assist perfetto di Raspadori. Un uno-due pesantissimo che innesca la reazione della Viola e infiamma il finale del primo tempo. Più aggressiva, la squadra di Italiano attacca a testa bassa. Ma deve fare i conti con qualche errore di misura sottoporta e un super Consigli, autore di tre mezzi miracolsi su Callejon, Milenkovi e Torreira.

La ripresa si apre con due cambi di Italiano: fuori Callejon e Maleh, dentro Saponara e Duncan. E la Fiorentina riparte continuando a spingere e ad attaccare con tanti uomini. Un sinistro velenoso di Nico Gonzalez esce di poco, poi Vlahovic accorcia le distanze dopo un pasticcio in uscita del Sassuolo. Rete che dà fiducia alla Viola e riapre il match. In pressione, la banda di Italiano ha gambe e idee. E il Sassuolo va in tilt. Bonvanetura ci prova su punizione, ma spara alto. Poi Torreira pareggia i conti alla fine di un'azione insistita della Viola nell'area neroverde. Guizzo che costringe Dionisi a correre ai ripari e a far entrare Defrel e Boga al posto di Scamacca e Raspadori per dare più gamba alle ripartenze neroverdi. Cambi che insieme all'espulsione di Biraghi per doppia ammonizione frenano un po' il forcing viola e abbassano il ritmo negli ultimi venti minuti. Con le squadre più stanche, nel finale c'è spazio infatti per altre buone occasioni, ma il risultato non cambia più. Ferrari chiude bene di testa su Gonzalez, poi Terracciano vola su un sinistro di Kyriakopoulos e l'infortunio di Henrique rimette anche in parità numerica il match che si chiude con qualche mischia in area e tanti applausi sugli spalti.

LE PAGELLE

Vlahovic 7,5: fisicità esplosiva e solito istinto killer sottoporta. Ferrari e Chiriches non riescono ad arginarlo e quando la Fiorentina aumenta i giri fa la differenza. Firma il 33.mo gol nell'anno solare eguagliando il record di CR7 nel 2020

Nico Gonzalez 6: parte a sinistra e fatica un po' a spingere con continuità. Meglio nella ripresa a destra, ma poco preciso nelle conclusioni

Torreira 6,5: tanto lavoro sporco in mezzo al campo a far legna, ma anche tanta corsa per appoggiare la manovra. Mette la firma sulla gara pareggiando con caparbietà

Frattesi 6,5: macina km in mediana e va spesso a rimorchio per inserirsi da dietro. Firma il raddoppio con freddezza, poi nella ripresa cala come il resto della squadra

Scamacca 6,5: vince il duello con Martinez Quarta dando prova di grande dinamismo e senso del gol. Sblocca la gara con un destro preciso

Berardi 5,5: acciaccato dopo una caduta su uno scontro di gioco, fatica a lavorare col solito dinamismo e a dare sbocco alla manovra con le sue giocate

Consigli 7: nel primo tempo è insuperabile. Almeno tre interventi super mandano il Sassuolo in vantaggio negli spogliatoi all'intervallo, poi si arrende al forcing viola nella ripresa



IL TABELLINO

FIORENTINA-SASSUOLO 2-2

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6,5; Odriozola 6,5, Milenkovic 6, Martinez Quarta 5,5, Biraghi 4,5; Bonaventura 6 (35' st Amrabat 6), Torreira 6,5, Maleh 5,5 (1' st Duncan 6); Callejon 6 (1' st Saponara 6 - 35' st Terzic 6), Vlahovic 7,5 (43' st Igor sv), Gonzalez 6.

A disp.: Rosati, Castrovilli, Venuti, Benassi, Sottil, Nastasic, Kokorin. All.: Italiano 6,5

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 6, Chiriches 5,5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6; Frattesi 6,5 (33' st Harroui 6), Maxime Lopez 6 (33' st Muldur sv); Berardi 5,5, Raspadori 6 (21' st Boga 5,5), Traorè 5,5 (12' st Henrique 6); Scamacca 6,5 (21' st Defrel 6).

A disp.: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Rogerio, Peluso. All.: Dionisi 6

Arbitro: Serra

Marcatori: 32' Scamacca (S), 37' Frattesi (S), 6' st Vlahovic (F), 17' st Torreira (F)

Ammoniti: Martinez Quarta, Frattesi (F); Toljan, Chiriches, Traorè, Scamacca (S)

Espulsi: 23' st Biraghi (F) - doppia ammonizione



LE STATISTICHE

- Dusan Vlahovic è andato in gol in sei presenze consecutive in campionato, solo un giocatore della Fiorentina ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Gabriel Batistuta (11 nel 1994).

- Dusan Vlahovic ha segnato 33 gol nel 2021: l’ultimo giocatore a fare meglio in un singolo anno solare in Serie A è stato Gunnar Nordahl nel 1950 (36).

- Giacomo Raspadori ha segnato quattro reti e fornito quattro assist in questo campionato: tra i giocatori con almeno altrettanti gol e passaggi vincenti nei maggiori cinque campionati europei solo Wirtz, Haaland e Vinicius sono più giovani del neroverde.

- Per la prima volta in Serie A Lucas Torreira ha sia segnato un gol che fornito un assist vincente.

- Il Sassuolo ha segnato in tutte le ultime 14 partite di Serie A, non ha mai fatto meglio nel massimo campionato.

- Il Sassuolo ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite di campionato e non ha mai fatto meglio in Serie A.

- Gianluca Scamacca ha realizzato sei reti in questo campionato (18 partite), solo due in meno che nello scorso (otto gol in 26 presenze).

- Per la prima volta tra Serie A e Serie B Davide Frattesi ha sia segnato che fornito un assist vincente.

- La Fiorentina ha tentato 15 conclusioni nel primo tempo, miglior risultato da ottobre contro lo Spezia in Serie A (18) – in precedenza i viola avevano tentato almeno altrettante conclusioni nel dicembre 2018 contro il Parma (16).