Serie A donne, Juve e Fiorentina riempiono lo Stadium

24/03/2019

Giornata storica per il calcio in rosa italiano. Juventus e Fiorentina, infatti, hanno riempito lo Stadium di Torino per il big-match del campionato femminile. Sugli spalti quasi 40mila persone, che hanno apprezzato la sfida scudetto tra la prima e la seconda forza della Serie A donne. In campo è finita 1-0 per le bianconere grazie al gol di Pedersen all'83'. In classifica ora la Juve è a +4 sulle viola e +5 sul Milan.