Palladino si gode l'impresa: "Serata magica, è stato tutto perfetto"

La soddisfazione traspare chiaramente, e ci mancherebbe: battere 3-0 l'Inter, con una squadra in chiara emergenza tra infortuni, giocatori non utilizzabili e giocatori che hanno cambiato maglia, non era nemmeno nelle più rosee previsioni. Logico, quindi, che la gioia sia moltiplicata. Raffaele Palladino si gode la sua Fiorentina e racconta così la partita: "Una serata perfetta, magica, sotto tutti i punti di vista. Eravamo in emergenza totale, ogni giorno perdevamo un giocatore: Gudmundsson con la febbre, Adli con una distorsione. Nella difficoltà si vede la forza e la determinazione di questo gruppo. E' stato tutto perfetto, abbiamo fatto un ottimo piano gara, ragazzi esemplari sotto tutti i punti di vista anche con gente adattata e fuori ruolo"



Quarto posto in classifica

"La vittoria non ci deve esaltare troppo, ci dà consapevolezza e ci fa capire che questo è un gruppo di grandi valori umani, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Chiunque va in campo sa cosa fare, hanno autostima e valori, difendevano come animali e attaccavano tutti forte. Siamo un grande gruppo. Dodò dice che potete arrivare in Champions? Sono felice che i ragazzi abbiano questa voglia e questa ambizione, ma bisogna continuare a lavorare e recuperare energie perché lunedì ci aspetta una partita ancora più difficile di questa (contro l'Inter a San Siro, ndr)".



Abbondanza lunedì, difficile fare la formazione?

"E' sempre difficile, ma è il mio lavoro. Devo prendere delle decisioni, oggi è stato più semplice perché avevo 13 giocatori e i 4 della Primavera, ma ho cercato di mettere in campo la formazione migliore con Parisi che ha fatto una partita incredibile da esterno alto, così come Dodò, Richardson e Pongracic. Adesso avremo i nuovi acquisti e cercherò di mettere in campo chi dà il massimo negli allenamenti".