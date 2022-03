La Fiorentina ai tifosi: “Sostenete la squadra con passione. Ma niente cori razzisti”

L'ennesima sfida con l'avversaria più odiata, il ritorno di Vlahovic per la prima volta da ex. Un mix di ingredienti che rischia di incendiare gli spalti del Franchi in vista di Fiorentina-Juventus, match d'andata delle semifinali di Coppa Italia. La Viola ha emesso un comunicato in cui chiede ai propri tifosi di sostenere la squadra con il consueto affetto, evitando cori razzisti e discriminazioni. "Il Club viola invita anche in questa occasione i nostri tifosi a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia, facendo sentire per tutti i 90 minuti l’amore per i nostri colori, evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia. Forza Viola".

Getty Images