L''Artemio Franchi' verso il restyling, adesso la Fiorentina può sognare in grande

IL CASO

Il nuovo stadio è un primo passo verso una dimensione europea che la società viola vuole conferire all'ambiente, tifosi entusiasti

Dopo i successi in campionato i tifosi della Fiorentina possono gioire nuovamente, ufficiale l'approvazione dello stanziamento per la riqualificazione dello stadio comunale "Artemio Franchi", realizzato su progetto di Pier Luigi Nervi. Il Ministero della Cultura, Dario Franceschini, ha infatti approvato il Dpcm che assegna definitivamente il contributo di 95 milioni, previsto grazie alle risorse destinate alla riqualificazione dei beni culturali.

Le condizioni fissate da Roma sono ben precise: i lavori dovranno iniziare entro fine 2023, con conclusione non oltre il 2026. L’obiettivo è quello di giocare la prima partita nello stadio rinnovato durante la stagione 2026-2027. Ulteriori passi in avanti per la Viola, che con un impianto nuovo e un Vlahovic che dovrebbe restare almeno fino a giugno, può sognare in grande in questa stagione e non solo.