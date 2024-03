Malore per il dg della Fiorentina Joe Barone: rinviata la gara contro l'Atalanta

A BERGAMO

Il dirigente viola era nel ritiro della squadra ed è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale San Raffaele di Milano: "Condizioni critiche, ma stabili"

Fiorentina, malore per Joe Barone

























Paura in casa Fiorentina: il dg viola Joe Barone, 57 anni, ha accusato un malore in un albergo a Grassobbio, vicino Bergamo, dove era in ritiro con la squadra in vista della gara delle 18 contro l'Atalanta ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono "critiche, ma stabili" come da comunicato della società viola nella serata di domenica. Il match contro i bergamaschi è stato rinviato.

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA

"ACF Fiorentina comunica che il DG Joe Barone è attualmente ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano diretta dal Prof Zangrillo. Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili. Barone è attualmente trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca. Un nuovo aggiornamento verrà diffuso nella giornata di domani".

MAROTTA: "AFFETTO E VICINANZA"

Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha voluto mandare a nome della società nerazzurra un messaggio a Joe Barone: "Vogliamo manifestare affetto e vicinanza a lui, alla sua famiglia in questo momento difficilissimo e a tutta la Fiorentina" le parole a Dazn.

GRAVINA: "SCOSSO DALLA NOTIZIA"

"Sono scosso dalla notizia del malore di Joe Barone, auguro al direttore generale viola di superare questo momento di difficoltà". Lo ha detto all'Ansa il presidente della Figc Gabriele Gravina che è stato tenuto costantemente aggiornato su quanto successo dalla dirigenza della Fiorentina.

AVVISAGLIE GIÀ NELLE ORE PRECEDENTI, IN ARRIVO MOGLIE E FIGLI

Barone avrebbe cominciato a sentirsi poco bene già nelle ore precedenti il malore. In ospedale è attesa anche la moglie Camilla e i figli, che sono stati allertati e che voleranno in Italia dagli Stati Uniti.

LA SQUADRA VICINA AL DG: ITALIANO E BIRAGHI AL SAN RAFFAELE

La squadra viola ha voluto rimanere vicina al proprio dg: il tecnico Vincenzo Italiano, il capitano Cristiano Biraghi e altri giocatori, tra cui Milenkovic e Mandragora, sono arrivati al San Raffaele, con loro anche il direttore tecnico, Nicolas Burdisso, e il ds Daniele Pradè.

PIOLI: "IN BOCCA AL LUPO A BARONE"

"Ci tengo a fare un grande in bocca al lupo a Joe Barone, sperando che la cosa possa passare nel miglior modo possibile". Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Verona, esprime la sua vicinanza al dg della Fiorentina, squadra di cui in passato è stato anche allenatore.

ATALANTA-FIORENTINA RINVIATA

"Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara ATALANTA-FIORENTINA, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM", si legge nel comunicato della Lega Serie A. La Fiorentina non ha mai raggiunto lo stadio di Bergamo.

CHI È JOE BARONE

Joe Barone, nato a Pozzallo (Sicilia) il 20 marzo 1966, a 8 anni si era trasferito a Brooklyn con la famiglia e per questo ha cittadinanza statunitense. Aveva iniziato a lavorare in un istituto bancario per poi passare alla Mediacom, azienda di Rocco Commisso. Nel 2017 il primo ruolo nel calcio, vice-presidente dei New York Cosmos di proprietà dello stesso Commisso che poi acquista la Fiorentina e promuove proprio Barone come direttore generale nel 2019.