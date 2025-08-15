Coppa Italia, Genoa-Vicenza: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Vicenza, match valido per i 32esimi di finale di Coppa Italia in programma alle ore 21.15.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Vasquez, Marcandalli, Martin; Masini, Frendrup; Gronbaek, Stanciu, Carboni; Colombo. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Vogliacco, Østigard, Fini, Ellertsson, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Venturino, Junior Messias, Cuenca, Ekhator, Ankeye. Allenatore: Vieira.
VICENZA (3-5-2): Massolo; Cuomo, Leverbe, Benassai; Caferri, Cavion, Carraro, Vitale, Sandon; Morra, Capello. A disposizione: Gagno, Basso, Golin, Mogentale, Alessio, Vescovi, Fantoni, Rada, Pellizzari, Tribuzzi, Rauti, Stückler. Allenatore: Gallo
Commenti (0)