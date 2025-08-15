Logo SportMediaset
Coppa Italia, Genoa-Vicenza: le formazioni ufficiali

15 Ago 2025 - 21:03

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Vicenza, match valido per i 32esimi di finale di Coppa Italia in programma alle ore 21.15.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Vasquez, Marcandalli, Martin; Masini, Frendrup; Gronbaek, Stanciu, Carboni; Colombo. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Vogliacco, Østigard, Fini, Ellertsson, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Venturino, Junior Messias, Cuenca, Ekhator, Ankeye. Allenatore: Vieira. 
VICENZA (3-5-2): Massolo; Cuomo, Leverbe, Benassai; Caferri, Cavion, Carraro, Vitale, Sandon; Morra, Capello. A disposizione: Gagno, Basso, Golin, Mogentale, Alessio, Vescovi, Fantoni, Rada, Pellizzari, Tribuzzi, Rauti, Stückler. Allenatore: Gallo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:54
Ancora razzismo: Liverpool-Bournemouth interrotta per qualche minuto per insulti a Semenyo
21:03
Coppa Italia, Genoa-Vicenza: le formazioni ufficiali
20:39
Coppa Italia: Sassuolo avanti, 1-0 al Catanzaro
20:27
Coppa Italia: Empoli supera primo turno, Reggiana fuori ai rigori
20:13
Coppa Italia, Lecce-Juve Stabia: le formazioni ufficiali