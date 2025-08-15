Coppa Italia, Lecce-Juve Stabia: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Juve Stabia, match valido per i 32esimi di finale di Coppa Italia in programma alle 20.45.
LECCE (4-3-3) – Falcone ©, Kouassi, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Banda. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Morente, Rafia, Berisha, N’Dri, Veiga, Ramadani, Camarda, Sottil, Gorter, Kaba, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco
JUVE STABIA (4-3-2-1) – Confente, Ruggero, Battistella, Bellich, Piscopo, Stabile, Carissoni, Candellone, Leone, Mannini, Mosti. A disposizione: Signorini, Boer, Burnete, Buglio, Pierobon, Varnier, Baldi, De Pieri, D’Amore, Maistro, Cacciamani, Louati. Allenatore: Ignazio Abate
