Fiorentina, Italiano: "Oggi stanchi, l'Inter ha qualcosa in più ma ci proveremo"

Vincenzo Italiano prova a caricare la sua Fiorentina a tre giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter: "Siamo partiti per dare soddisfazioni ai nostri tifosi, abbiamo avuto momenti non eccezionali durante la stagione, ma ne siamo venuti fuori alla grande - la sua analisi ai microfoni di Dazn dopo il pareggio col Torino -. Stiamo gestendo bene la situazione, adesso abbiamo due finali nelle quali cercheremo di ottenere il massimo con tutte le nostre forze. Inter? Non è una vergogna dire che ha qualcosa in più, è una delle squadre più forti, ma proveremo a metterli in difficoltà. In campionato ci siamo riusciti, ma in gara secca è tutta un’altra storia. Non dobbiamo commettere errori".