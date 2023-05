Serie A, Torino-Fiorentina 1-1: Juric e Italiano restano appaiati in classifica

TORINO-FIORENTINA 1-1

Sanabria risponde a Jovic, mercoledì viola attesi dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter

Finisce 1-1 Torino-Fiorentina, match della 36esima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo a tinte fortemente granata sono i toscani a sbloccarla a inizio ripresa, con un colpo di testa del neo entrato Jovic (48'). I padroni di casa soffrono per qualche minuto, ma poi reagiscono e trovano il pari al 66' con una zampata di Sanabria. Juric e Italiano restano appaiati a quota 50, venendo raggiunti dal Bologna. Qualche evidente segnale di stanchezza per i viola, che erano reduci dai 120' contro il Basilea in Conference League e che dovranno recuperare le energie in vista dell'attesissima finale di Coppa Itlaia in programma mercoledì sera contro l'Inter.

LA PARTITA

Nonostante lo scarso appeal in termini di classifica il match è intenso e pimpante fin dai primi minuti, con i viola che provano a gestire il possesso palla e i granata sempre aggressivi e pronti a ripartire negli spazi. La prima buona chance arriva proprio da un pallone recuperato dai padroni di casa e porta la firma di Vlasic, la cui conclusione dal limite sibila a fil di palo. Il Toro continua a rendersi pericoloso in transizione e al 22' un'altra ottima occasione capita sul destro di Rodriguez, che però calcia centrale e non impensierisce Cerofolini. Il primo tempo si chiude senza ulteriori emozioni, con un Torino di gran lunga più pericoloso, ma impreciso e una Fiorentina mai davvero in grado di impensierire Milinkovic-Savic.

Italiano si presenta a inizio ripresa con Jovic al posto di un anonimo Sottil e al serbo bastano tre minuti per rendersi subito protagonista: sul cross di Kouamé il numero 7 viola si libera dalla marcatura di un rivedibile Schuurs e completamente solo batte di testa Milinkovic-Savic. È 0-1 Fiorentina al primo tiro in porta. I padroni di casa accusano il colpo e pochi minuti dopo rischiano di capitolare, ma sulla conclusione a botta sicura di Barak si immola Buongiorno evitando lo 0-2. Per svegliare i suoi Juric inserisce Miranchuk, Lazaro e Aina, un triplo cambio che, seppur indirettamente, sortisce i suoi effetti: a trovare il pari al 66' è Sanabria, che anticipa un assopito Igor sul cross di Buongiorno e incrocia sul secondo palo trovando l'1-1. Nel finale sono proprio i granata a crederci di più, ma di emozioni non se ne registrano fino al triplice fischio, che sancisce un pareggio nel complesso giusto.

LE PAGELLE

Schuurs 5 - Un tempo gestito in scioltezza senza centravanti di ruolo da marcare. Poi una dormita colossale in marcatura su Jovic, appena entrato, che costa ai suoi lo 0-1.

Sanabria 6,5 - Invisibile per oltre un'ora, poi la zampata da grande attaccante che vale l'1-1 e rimette in piedi una partita da cui il Toro stava un po' uscendo.

Igor 5 - Qualche disattenzione e una marcatura a dir poco rivedibile su Sanabria in occasione del pari granata. Potrebbe costringere Italiano a delle riflessioni in vista delle due finali.

Jovic 6,5 - Gli bastano tre minuti per sbloccare una partita fin lì complicatissima per la sua Fiorentina, anche se dopo il gol sparisce un po' dalla gara.

IL TABELLINO

Torino-Fiorentina 1-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6, Schuurs 5, Buongiorno 6,5; Singo 6 (16' st Aina 6), Ilic 6, Ricci 6, Rodriguez 6 (16' st Lazaro 6); Vlasic 6,5, Karamoh 6 (16' st Miranchuk 6); Sanabria 6,5 (35' st Pellegri 6).

Allenatore: Juric 6,5

Fiorentina (4-3-3): Cerofolini 6; Venuti 6, Quarta 6, Igor 5, Terzic 6; Barak 5,5 (40' st Ranieri sv), Mandragora 6 (28' st Bianco 5,5), Duncan 5,5; Saponara 6 (20' st Brekalo 5,5), Kouamé 6 (28' st Ikoné 6), Sottil 5,5 (1' st Jovic 6,5).

Allenatore: Italiano 6

Arbitro: Massimi

Marcatori: 3' st Jovic (F), 21' st Sanabria (T)

Ammoniti: Mandragora (F), Singo (T), Bianco (F)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Antonio Sanabria (12 reti e tre assist nella Serie A 2022/23) è diventato il terzo giocatore straniero capace di prendere parte a 15 reti in una stagione di Serie A con il Torino da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05), dopo Iago Falque (20 nel 2016/17 e nel 2017/18) e Adem Ljajic (18 nel 2016/17 e 16 nel 2017/18).

• Con questa rete, Luka Jovic ha raggiunto il traguardo delle 50 reti a cui ha preso parte nei cinque grandi campionati europei (37 gol e 13 assist con le maglie di Eintracht Francoforte, Real Madrid e Fiorentina).

• 100° punto per Ivan Juric con il Torino: il croato, alla 74ª gara nella massima serie con i granata, è diventato il secondo tecnico più veloce a raggiungere questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Walter Mazzarri (che ha impiegato appena 62 incontri per totalizzare 100 punti).

• Quinto gol in Serie A per Luka Jovic, il primo fuori casa nella competizione: l'ultima volta che l'attaccante aveva trovato la via della rete in un match esterno nei maggiori cinque campionati europei risale alla gara con la maglia del Real Madrid contro la Real Sociedad giocata alla Reale Arena, il 4 dicembre 2021.

• Il Torino non ha vinto nessuna delle ultime sei gare interne di Serie A (3N, 3P): l’ultima volta che i granata ne hanno messe in fila di più risale alle 13 collezionate sotto ben tre allenatori diversi (Moreno Longo, Marco Giampaolo e Davide Nicola) tra luglio 2020 e febbraio 2021.

• Da inizio 2023, solamente l’Udinese (sei) ha pareggiato più incontri interni del Torino in Serie A (cinque).

• Solamente Sampdoria (sette), Lecce, Spezia e Cremonese (tutte 10) hanno conquistato meno punti del Torino in casa in Serie A da inizio 2023 (11 in altrettante gare per i granata).

• La Fiorentina ha pareggiato quattro delle ultime otto gare di Serie A (2V, 2P), tanti pareggi come nelle precedenti 23 partite di massima serie (10V, 9P).

• Dopo cinque vittorie e quattro sconfitte, la Fiorentina ha pareggiato un incontro di Serie A giocato contro un avversaria con lo stesso numero di punti a inizio giornata per la prima volta da Spezia-Fiorentina 2-2 del 18 ottobre 2020.

• Christian Kouamè ha segnato quattro gol e quattro assist in questo campionato: solamente nel 2018/19 (nove, frutto di quattro reti e cinque passaggi vincenti) ha preso parte a più reti in una singola stagione di Serie A.

• 21° gol di testa per la Fiorentina contando tutte le competizioni 2022/23: solamente il Napoli (26) ha segnato più gol di testa dei Viola tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei contando tutte le competizioni 2022/23 (21).

• 100ª panchina per Vincenzo Italiano con la Fiorentina contando tutte le competizioni.

• La Fiorentina ha concluso la prima frazione senza calciare nello specchio della porta: l'ultima volta che i viola hanno terminato il primo tempo senza tiri in porta in una gara esterna in Serie A risale al maggio 2022 contro la Sampdoria, al Luigi Ferraris.