Fiorentina, Italiano chiede l'aiuto del "Franchi": "Ci spinga a fare l'impresa"

Verso Fiorentina-Inter

Il tecnico viola sulla sfida ai nerazzurri: "Affrontiamo una corazzata che viaggia fortissimo, vogliamo metterli in difficoltà"

Archiviata la Supercoppa, la Fiorentina è pronta a rituffarsi nel campionato, dove la classifica parla di una squadra in piena lotta per la Champions. Quella di domenica sera al "Franchi" contro l'Inter sarà dunque una sfida di vertice e Vincenzo Italiano chiede l'aiuto dei suoi tifosi: "Tutti insieme per cercare di fare l'impresa, cercando di esprimerci al massimo e mettere in difficoltà una squadra che viaggia davvero forte", ha detto il tecnico viola.

Supercoppa alle spalle Italiano non pensa più alla Supercoppa, competizione che ha portato la sua squadra a giocare in Arabia senza però riuscire a raggiungere la finale per il 3-0 subito dal Napoli. "Non nascondiamo il fatto di essere delusi da quello che potevamo ottenere, anche se a parer mio la squadra ha fatto quello che doveva fare. Risultato a parte, molto bugiardo. Potevamo ottenere qualcosina in più. Archiviata questa semifinale di Supercoppa, dobbiamo proiettarci sul campionato con la voglia, la rabbia e la determinazione di intraprendere un cammino importante", ha detto l'allenatore alla vigilia della sfida con l'Inter.

L'aiuto dello stadio Per affrontare i nerazzurri di Simone Inzaghi in lotta scudetto con la Juve, Italiano chiama a raccolta i suoi tifosi: "Quando lo stadio si accende e inizia a trascinarci, siamo capaci tutti di esprimerci in maniera esaltante. Possiamo offrire prestazioni di grande qualità e determinazione anche grazie all'aiuto del pubblico. Domani, anche nei momenti di difficoltà, sono sicuro che ci darà una mano, perché contro questa corazzata c'è bisogno dell'aiuto di tutti". L'Inter, ha aggiunto, "è una squadra che sta bene sotto tutti i punti di vista" ma "noi giochiamo in casa e abbiamo avuto l'opportunità di lavorare per alcuni giorni".