Il presidente della Toscana: "Orgoglioso dei tifosi ma il rinvio non è una priorità"

SU FIORENTINA-JUVE

Eugenio Giani, governatore della Regione, ha parlato della posizione della Curva Fiesole che non vuole che si giochi il posticipo di domenica sera

© Getty Images Eugenio Giani, presidente della Toscana, ha parlato a Radio Bruno della volontà dei tifosi viola di rinviare la partita con la Juventus, visto il disastro ambientale (che ha causato morti, feriti e dispersi) che ha colpito la Regione: "La Curva Fiesole non vuole che si giochi Fiorentina-Juve? Non mi voglio prestare a opinioni su argomenti che adesso non sono prioritari, però la Curva Fiesole in questi momenti, comunque vada a finire la vicenda, ha dimostrato una posizione di grande buon senso".

"Mi sento orgoglioso di chi vive come questi ragazzi l'identità della città non pensando solo a quello che è lo scopo per cui sono aggregati - ha proseguito Giani -. Il tifo della Fiorentina dimostra affetto e partecipazione all'impegno di chi sta operando in una condizione di emergenza. Mi sento orgoglioso della Curva Fiesole".

