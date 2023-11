La Fiesole chiede il rinvio di Fiorentina-Juve: "Rispetto per le vittime dell'alluvione"

PRESA DI POSIZIONE

La Curva della Viola: "Energie e risorse alla nostra gente in difficoltà"

© Getty Images Dopo la tragica alluvione che ha colpito la Toscana, la Curva Fiesole ha chiesto il rinvio di Fiorentina-Juve. "Una parte della nostra città è completamente in ginocchio, case distrutte, vite infrante e mentre continua a piovere si pensa di far giocare la partita di domenica come se non fosse successo nulla - si legge in un comunicato dei supporter della Viola -. In maniera netta, decisa e categorica la Curva Fiesole chiede che la partita sia rinviata".

Dopo la violenta ondata di maltempo che ha investito e sta ancora interessando il centro Italia, dunque, i tifosi della Fiorentina prendono posizione chiedendo di rinviare il match contro la Juve e di concentrare tutte le forze a disposizione della comunità per aiutare le persone in difficoltà in questo momento.

"Che le energie e le risorse siano dedicate esclusivamente alla nostra gente in difficoltà e non per far svolgere un evento sportivo - prosegue la nota dei principali violaclub della Curva Fiesole -. Pretendiamo rispetto per le vittime, per i familiari, per chi ha perso tutto in poche ore e si trova ancora abbandonato, senza luce e gas, circondato dall'acqua".

Sulla questione era già intervenuto il sindaco di Firenze, Nardella: "A oggi non è previsto un rinvio della partita, ma la situazione verrà monitorata da qui alle prossime ore. Stiamo lavorando senza sosta, ma se dovesse piovere di nuovo nel weekend le operazioni di soccorso diventerebbero difficili. Purtroppo le previsioni non sembrano buone".