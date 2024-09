Fiorentina: Gudmundsson in Islanda per il processo, salta anche l'Atalanta

FIORENTINA

L'attaccante islandese è stato rinviato a giudizio per "cattiva condotta sessuale" dopo essere stato assolto in primo grado

Fiorentina: Gudmundsson al Viola Park



© X Fiorentina 1 di 3 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sono giorni delicati per Albert Gudmundsson, il fiore all'occhiello della campagna acquisti della Fiorentina. L'attaccante islandese, che si è allenato martedì per la prima volta dopo il problema al polpaccio, dovrà ancora rimandare il suo debutto con la maglia viola. L'ex Genoa, infatti, salterà anche la sfida con l'Atalanta del 15 settembre perché nel weekend volerà a Reykjavik dove a metà della prossima settimana lo attende il processo dopo il rinvio a giudizio per “cattiva condotta sessuale”. Un procedimento che fa seguito alla denuncia presentata da una donna in relazione a fatti che sarebbero accaduti in un locale della capitale islandese nell’estate 2023. Il caso era stato in un primo momento archiviato. Poi il ricorso presentato dall’accusatrice, e accolto, lo ha riaperto e adesso ci sarà il procedimento.

Come riporta il Corriere dello Sport, Gudmundsson sarebbe sereno, certo di provare la propria innocenza. "Sono fiducioso nella giustizia: so di essere innocente e ho buoni elementi per provarlo" aveva dichiarato il calciatore classe 1997 durante la presentazione al Viola Park, una linea tenuta in tutti questi mesi.

La Fiorentina, comunque, si sarebbe in qualche modo tutelata nel momento in cui ha ratificato l’accordo con il Genoa per l’acquisto di Gudmundsson: la Viola, infatti, ha concordato un diritto di riscatto che diventa obbligo soltanto a determinate condizioni che ovviamente non scatterebbero in caso di condanna.

