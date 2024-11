Fiorentina, la Procura islandese fa ricorso contro l'assoluzione di Gudmundsson

Il caso Gudmundsson non è ancora chiuso. Dall'Islanda arriva infatti la notizia che la Procura ha deciso di ricorrere in appello contro l'assoluzione dell'attaccante della Fiorentina, che era finito sotto processo con l'accusa di cattiva condotta sessuale in seguito alla denuncia da parte di una donna del suo paese. L'ex Genoa si è sempre dichiarato innocente