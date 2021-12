Fiorentina, tutto fatto per Ikoné: giovedì in città per le visite

È della Fiorentina il primo colpo del mercato di gennaio per la Serie A. Il club viola ha infatti trovato l'accordo con il Lille per il trasferimento a Firenze di Jonathan Ikoné, esterno offensivo classe 1998. Il francese arriverà a titolo definitivo per 14 milioni di euro più 1 di bonus e al club transalpino sarà garantita anche una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore è atteso in città già nella giornata di giovedì, dove dovrebbe svolgere una prima parte di visite mediche.

Getty Images