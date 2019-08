Fiorentina, primo allenamento per Ribery

Dopo lo sbarco a Firenze e la firma sul contratto biennale, primo allenamento per Franck Ribery con la Fiorentina. Il fuoriclasse francese vuole bruciare le tappe e spera di esserci (almeno per uno spezzone di gara) per la prima in campionato contro il Napoli sabato sera al Franchi. Alle 17.30 la presentazione alla stampa, mentre alle 20 la Tribuna dello stadio sarà aperta ai tifosi per salutare l'ex Bayern Monaco.