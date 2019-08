Fiorentina, oggi sbarca Ribery: avrà la 7

MERCATO

Non c'erano più dubbi da ore ma la notte è stata comunque propiziatoria: sono stati limati anche gli ultimi dettagli tra la Fiorentina e Franck Ribery, tanto che il giocatore è atteso in mattinata (verso le 10.30 con un volo privato) in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito e successivamente apporrà la sua firma sul biennale da 4 milioni di euro all'anno più bonus. Fiorentina, Montella: "Brocchi? Scambio di opinioni"

Il francese ha avuto il via libera anche perché è riuscito a risolvere le pendenze col Fisco tedesco ed è quindi pronto alla nuova avventura in Serie A. In viola avrà la maglia numero 7 che usava al Bayern Monaco (in Coppa Italia è stata usata da Pulgar, che darà volentieri il via libera alla cessione del numero, che comunque non era ancora defiinitivo).

I bonus inseriti nel contratto, che al lordo peserà sulle casse della Fiorentina solo al 50% grazie al Decreto Crescita, sono stati voluti da Ribery in persona e riguardano goal e assist: un modo in più per sottolineare come l'intenzione di Scarface non sia quella di svernare in Italia ma lasciare un segno.