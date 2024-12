Fiorentina, Pradè: "Italiano ci ha mancato di rispetto, ho capito tante cose dell'uomo"

La Fiorentina interrompe la sua striscia vincente contro il Bologna e Daniele Pradè non nasconde una certa amarezza e attacca frontalmente il suo ex allenatore, Vincenzo Italiano. "Non mi è piaciuto per niente l'atteggiamento di Italiano di fronte ai nostri tifosi - ha detto il ds viola ai microfoni di Dazn -. Insieme abbiamo condiviso gioie e dolori e l'ho trovata una grandissima mancanza di rispetto. Ho capito tante cose dell'uomo. Non ho avuto modo di incontrare Italiano e non lo vorrei neanche incontrare".