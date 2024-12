Serie A, Bologna-Fiorentina 1-0: decide un gol di Odgaard

LE STATISTICHE

Secondo ko in questo campionato per la Fiorentina, che non perdeva nella competizione dal 15 settembre contro l’Atalanta.

La Fiorentina interrompe oggi la sua striscia record di vittoria consecutive in Serie A: 8 come nel 1960.

Nelle ultime 7 giornate di campionato il Bologna ha raccolto 16 punti (5V, 1N, 1P), meno solo dell’Atalanta (21) in questo periodo – tra le squadre che devono ancora giocare in questa giornata solo Lazio e Inter possono eguagliare o superare gli emiliani.

Il Bologna ha perso solo una delle ultime 25 gare casalinghe in Serie A (15V, 9N) – 1-0 contro l’Inter lo scorso 9 marzo – inoltre, è una delle quattro formazioni imbattute in incontri domestici nel torneo in corso, insieme a Fiorentina, Lazio e Juventus.

Quattro clean sheets casalinghi di fila per il Bologna, che non ci riusciva in Serie A da dicembre 2023.

Il Bologna continua a viaggiare sugli stessi ritmi dello scorso campionato: 25 punti, esattamente come lo scorso anno dopo le prime 15 gare giocate.

Oggi la Fiorentina ha concesso 16 tiri al Bologna, solo contro la Lazio a settembre (20) i viola ne hanno subiti di più in un match di questa Serie A.

Due dei cinque gol segnati in Serie A da Jens Odgaard sono arrivati contro la Fiorentina: unica squadra contro cui conta più di una rete nel massimo campionato.

Quello di Odgaard è solo il secondo gol subito dalla Fiorentina nei secondi tempi di questo campionato dopo quello di Pulisic il 6 ottobre contro il Milan.

Presenza numero 250 in Serie A per Remo Freuler, numero 150 per Lykogiannis, numero 50 in A per Emil Holm.

Il primo tiro della Fiorentina nella ripresa è arrivato al minuto 80’ (Richardson di testa).