Fiorentina, Palladino: "Unione e spirito di squadra, abbiamo creato qualcosa di meraviglioso"

Ai microfoni di Dazn ha quindi sottolineato: “Non era facile dopo la sosta e i tanti complimenti. Noi siamo Beltran che rincorre e difende come un difensore. Siamo Sottil che entra e fa la differenza. Siamo De Gea che para come un ventenne. Non abbiamo fatto però nulla. C'è unione, spirito di squadra. Si è creato qualcosa di meraviglioso. Faccio i complimenti al Como e a Fabregas che ci ha messo in difficoltà. Contenti del quinto clean sheet fuori casa”.