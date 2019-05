Fiorentina, Montella perde la testa: pugno a un cartellone, ferito uno steward

19/05/2019

Poi, davanti alle telecamere, il tecnico viola ha attaccato il direttore di gara: "Non ho perso per colpa dell'arbitro, ma oggi non ho capito il suo metro di giudizio. O meglio, forse l'ho capito e non mi è piaciuto. Ho perso la testa nel finale. Ora inizio a fare i nomi degli arbitri quando sbagliano. Credo che ci fosse anche un rigore su Chiesa".



La Fiorentina si giocherà tutto nell'ultimo turno contro il Genoa: "Sicuramente non dovremo consumare energie, sarebbe un errore. Non dobbiamo fare del vittimismo e pensare che sia tutto da buttare. Serve unirci o riunirci tutti e giocare senza paura. C'è poca tranquillità, è l'unica spiegazione che riesco a darmi. Sembra una stagione maledetta, che dobbiamo finire in Serie A".