Fiorentina, Kouame mostra la gamba ferita da Lukaku: "Ringrazio Dio"

Se l'è vista davvero brutta Christian Kouame, a causa dell'intervento killer di Romelu Lukaku nel finale di Roma-Fiorentina. Il belga è stato espulso dall'arbitro Rapuano per la prima volta in carriera e ha davvero rischiato di fare male al collega. L'attaccante della Fiorentina ha postato su Instagram una foto della gamba ferita scattata nello spogliatoio dell'Olimpico, probabilmente anche come risposta alle lamentale di Mourinho a cui non è piaciuto l’arbitraggio. L’unica scritta che accompagna la foto è un "Thanks God" ("Ringrazio Dio"), consapevole di averla scampata e del fatto che l'entrata di Lukaku avrebbe potuto fargli molto più male.