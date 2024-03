Fiorentina, Italiano: "Onorata la memoria del nostro direttore. Alla pari con uno squadrone"

QUI FIORENTINA

Il tecnico gigliato: "Il mio futuro? Questi discorsi non vanno bene, perché portano via concentrazione"

Fiorentina, omaggio al Franchi per Joe Barone

























© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Vincenzo Italiano si lecca le ferite dopo la sconfitta contro il Milan e rende merito alla squadra di Pioli. "Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Il nostro primo obiettivo era abbassare il loro entusiasmo nel primo tempo e lo abbiamo fatto. Abbiamo trovato il loro portiere che ha fatto delle grandi parate - ha spiegato l'allenatore viola a fine partita -. Non dovevamo subire il secondo gol. Abbiamo onorato la memoria del nostro direttore, abbiamo fatto il massimo contro uno squadrone. Ho fatto i complimenti ai miei, alla fine erano stremati. Ora pensiamo a mercoledì. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra troppo in salute. Se avessimo fatto il 2-2 non ci sarebbe stato niente da dire".

Italiano preferisce dribblare la domanda sul proprio futuro, che pare essere lontano da Firenze dopo tre stagioni. "Sinceramente la concentrazione deve rimanere in queste 13 partite per arrivare in fondo a tutto - ha spiegato a Sky Sport -. Questi discorsi non vanno bene, perché portano via concentrazione. Sono arrabbiato e amareggiato per la sconfitta. Non conta il singolo, ma il bene della Fiorentina. Conta solo quello".

Per l'ennesima volta la Fiorentina è mancata in zona gol. "Si è capito che il gol è una nostra mancanza, se il nostro attaccante avesse fatto gol staremmo a parlare di qualcosa di diverso, ma in certi momenti non riusciamo a sfruttare quello che creiamo. È un problema che continua a venire fuori e che cerchiamo di risolvere ogni settimana".

A questo punto per la Fiorentina, ancora in corsa in Coppa Italia e in Conference League, sembra essere arrivato il momento delle scelte. "Ora giocando ogni tre giorni dobbiamo cercare di sfruttare tutta la rosa, ruotare gli uomini per arrivare fino in fondo come abbiamo fatto l'anno scorso - ha aggiunto Italiano - . Sono convinto che con questo spirito possiamo raggiungere gli obiettivi dello scorso anno. Mettere in difficoltà una squadra come il Milan mi fa ben sperare per il futuro".

