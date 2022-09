Fiorentina, Italiano: "La Juve era alle corde, peccato non averne approfittato"

QUI FIORENTINA

Le parole del tecnico viola dopo il pari con la Juve: "Dovevamo forzare e fare gol, trascinati dal nostro pubblico"

© Getty Images Vincenzo Italiano si gode la performance della sua Fiorentina, ma non nasconde l'amarezza per non essere riuscito a strappare tre punti contro la Juventus: "Sono tra l'arrabbiato e il rammaricato, ci sono state troppe situazioni in cui avremmo dovuto approfittare delle difficoltà di un avversario alle corde - le sue parole a Dazn -. Dovevamo forzare, andare in area con tanti uomini, dovevamo fare gol trascinati dal nostro pubblico. Rimane la prestazione, che va bene così. Mi auguro di farne tante altre fino alla sosta. Stiamo lasciando qualche punticino per strada, speriamo di recuperarlo presto".

Italiano ha poi parlato di Jovic, che sta cercando la condizione migliore: "Mi stavo dimenticando che abbiamo anche sbagliato un rigore, per lui sarebbe stato utile perché agli attaccanti basta una situazione così, un rimpallo, un tap-in... Vivrà di alti e bassi, ma noi lo aspettiamo. Mi dispiace, basta che continui ad avere l'atteggiamento di un campione che vuore ritrovarsi".

Bene la corsia di destra: "Dodo sta crescendo tantissimo, è arrivato a pezzi fisicamente e mentalmente dopo 8 mesi di inattività, ma da qualche settimana è riesploso. Kouame si sta guadagnando il posto da titolare, anche se è un po' adattato in quella zona. Anche Barak, nonostante sia mancino, si sta adattando bene, sono contento".

Grandissima performance di Amrabat: "Ha avuto una crescita incredibile. All'inizio dell'anno scorso non pensava di poter stazionare in quella zona, invece sta crescendo di partita in partita, oggi per poco non trova un gran gol. Poi tampona, apre il gioco... Ha forza, dinamismo, capacità di lettura... Sono molto contento, è una bellissima storia la sua, lui addirittura voleva andarsene via perché pensava di non poter gestire quel ruolo".

Tra le assenze pesa quella di Nico Gonzalez: "Parlano del turnover folle di Italiano, ma la verità è che spesso sono obbligato a cambiare perché ho giocatori costretti a partite molto intense e ravvicinate. Nico sta male, ha un problema a un tallone, si è allenato solo ieri mezzora e ora abbiamo un altro impegno giovedì, poi sabato prossimo. Ci serve perché ha grandi qualità, mi auguro di riaverlo il prima possibile".

Infine un commento su uno scambio di opinioni avuto con i tifosi alle sue spalle durante il match: "Ogni tanto mi diverto con la gente alle mie spalle, mi hanno chiesto perché togliessi Kouame, ma mi aveva chiesto lui il cambio, non ce la faceva più... È stato un siparietto".