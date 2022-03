Fiorentina, Italiano: "Inter tra le più forti, ma saremo propositivi"

FIORENTINA

"Cercheremo di limitarli e di non lasciare il pallino del gioco ai nerazzurri"

Vincenzo Italiano tiene alta la guardia in vista della gara contro l'Inter. "Andremo in casa dei campioni d'Italia e di una delle squadre più forti del campionato - ha spiegato il tecnico della Fiorentina sottolineando l'importanza della fase difensiva -. E chiaramente il nostro atteggiamento deve essere quello di una squadra che sa che va ad affrontare i più forti". Getty Images

"Lo hanno dimostrato l'anno scorso, lo stanno dimostrando anche quest'anno - ha continuato Italiano -. E' una squadra di grande livello e quindi l'approccio, la conduzione della partita, lo svolgimento della gara sicuramente sara' diverso e noi dobbiamo essere bravi ad adeguarci".

"L'Inter ha qualità in tutti i reparti ed è una squadra con grande fisicità, che se gli lasci il pallino del gioco ti crea infinite difficoltà - ha concluso il tecnico della Viola -. Quindi stiamo cercando di lavorare sul cercare di limitarli, di non cercare di far loro prendere il sopravvento e cercare in tutti i modi di avere anche noi delle chance, di concedere poco, e di essere propositivi come abbiamo sempre fatto anche a San Siro".