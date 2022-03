Inter, ancora differenziato per Brozovic: la sua presenza con la Fiorentina resta incerta

INTER

Il croato vorrebbe esserci contro i viola: la decisione rinviata a domani

Nessuna certezza al momento, il che non significa che ci sia per forza pessimismo, ma la presenza di Brozovic contro la Fiorentina è al momento ancora in dubbio. Cosa che può destare a dire il vero qualche perplessità - e così sta in effetti facendo tra i tifosi nerazzurri - visto che gli esami effettuati subito dopo il piccolo intoppo avuto a Liverpool avevano dato esito completamente negativo, tanto da far ipotizzare un utilizzo del croato già nella trasferta di Torino: si è preferito procedere invece con la massima cautela, data la delicatezza del polpaccio e il rischio di aggravare una situazione che avrebbe poi potuto pregiudicare parte di un finale di stagione molto intenso. Detto questo, Brozovic ha svolto lavoro specifico nei giorni passati, lavorando solo in parte con il gruppo e anche oggi ha seguito lo stesso programma. A questo punto, tutto non potrà che definirsi venerdì, anche se con un solo eventuale allenamento in gruppo è più che altro possibile immaginare una sua eventuale convocazione, meno una partenza da titolare. Getty Images

Certamente invece nulla da fare per De Vrij, per l'olandese l'appuntamento è per il post pausa-nazionali con la Juve. In difesa rispetto alla sfida con il Torino si dovrebbe vedere D'Ambrosio e non più Ranocchia. Contro la Viola probabile poi l'impiego di Gosens e Correa dal primo minuto - più il primo che il secondo - mentre Dumfries si riprenderà il posto a destra. Davanti, comunque, è ancora tutto da decidere, con Dzeko che oggi compie 36 anni voglioso di riscattarsi dopo gli errori sotto porta contro i granata (senza tuttavia scordare l'assist preziosissimo per il pareggio di Sanchez). Al momento però Inzaghi gioca a carte coperte, tutti e quattro gli attaccanti si giocano la titolarità con la Fiorentina.